Что нужно сделать перед поездкой в Китай: пять советов туристам

Перед путешествием в любую заграничную страну важно хоть немного готовиться: распланировать план поездки, продумать, как вы будете коммуницировать с местными. И если во многих странах вы спокойно воспользуетесь привычным интернет-браузером, чтобы уточнить информацию по ходу, или же выспросите все что нужно у местных жителей на ломаном английском, то в Китае привычный сценарий может не сработать. Перед визитом в Поднебесную важно учесть ряд нюансов.

Изучите календарь праздников

Побывать на празднестве в другой стране может казаться отличной затеей, но только не в Китае. Поскольку государство многонаселенное, в дни торжеств на улицах и у всех туристических достопримечательностей будет очень много людей. Вы просто-напросто не сможете как следует рассмотреть туристические объекты, не говоря уже о том, чтобы отыскать место в кафе или ресторане.

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Становитесь «жаворонком»

Если хотите по максимуму разминуться с толпами туристов, приезжайте в туристические места прямо к их открытию. Только так будет шанс прогуляться по Великой Китайской стене или пещерным храмам Лунмэнь в относительном одиночестве. Спустя полчаса–час после открытия на месте окажутся автобусы с путешествующими китайцами. После насладиться обзором уже не получится.

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Запишите нужные фразы

Китай — не та страна, где вы сможете свободно использовать английский. Даже в местных аэропортах и отелях редко можно встретить англоговорящих сотрудников. Чтобы не пришлось пытаться изъясняться жестами, сохраните нужные фразы на китайском в телефоне. А вот заучивать их не стоит. Если хоть немного напортачите с интонацией, можете сказать совсем не то, что задумывали.

Скачайте WeChat

Этот китайский мессенджер пригодится не только для общения, но и для покупок в Китае. Заказ еды на дом, бронирование билетов, оплата в транспорте — все это можно сделать через приложение. Однако зарегистрироваться в нем не гражданам будет непросто. В Сети есть множество инструкций, но не все из них работают.

Источник фото: Legion-Media

Установите VPN

Некоторые туристы впадают в ступор, когда узнают, что в Китае недоступны сервисы Google. Это значит, что вы не сможете скачать на телефон нужное приложение и даже воспользоваться Google картами. Искать альтернативные варианты или устанавливать VPN нужно заранее. Причем стоит учесть, что большинство бесплатных сервисов в стране блокируются.

Источник фото: Legion-Media