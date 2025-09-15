Колонны для собора, первый кубок футбола и подземный тоннель: что произошло 15 сентября в истории Петербурга

15 сентября — дата, ознаменовавшая в истории Санкт-Петербурга начало грандиозных строительных проектов, зарождение спортивных традиций и появление новых вех в развитии транспортной системы города.
1820: начало грандиозного строительства
15 сентября 1820 года в Петербург доставили первые четыре колонны для третьего Исаакиевского собора.
Этот величественный собор, ставший одной из визитных карточек города, был детищем французского архитектора Огюста Монферрана.
Строительство, начавшееся в 1818 году, продлилось 40 лет. Однако, уже вскоре после поставки колонн, проект подвергся критике со стороны архитектора Антона Модюи, что привело к его доработке.
В 1825 году Монферран добавил новые элементы, изменив облик будущего шедевра.
1901: рождение спортивной традиции
15 сентября 1901 года начался первый в России чемпионат по футболу. Этот турнир, продлившийся полтора месяца, собрал петербургские клубы, в основном состоящие из иностранных игроков.
Победителю вручался переходящий кубок Аспдена, названный в честь местного предпринимателя.
Первыми чемпионами стали шотландцы из команды “Невка”.
Эта традиция существовала до революции, положив начало истории российского футбола.
1997: «Чкаловская» и «Спортивная» — новые горизонты
15 сентября 1997 года состоялось торжественное открытие станций метро «Чкаловская» и «Спортивная», — знаковое событие для транспортной системы города.
“Чкаловская”, посвященная авиации, украшена бюстом летчика Валерия Чкалова и стала декорацией для музыкального клипагруппы «Демо» для песни «Я делаю вдох».
Как пишет телелеканал "Санкт-Петербург", а несколькими годами позднее станция попала в ленту «Питер FM».
“Спортивная”, названная в честь расположенных рядом стадиона “Петровский” и дворца спорта “Юбилейный”, отличается уникальной двухъярусной платформой и подземным тоннелем, соединяющим Васильевский остров с материковой частью города.