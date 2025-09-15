Городовой / Город / Колонны для собора, первый кубок футбола и подземный тоннель: что произошло 15 сентября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Колонны для собора, первый кубок футбола и подземный тоннель: что произошло 15 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 15 сентября 2025 08:02
Исаакиевский собор, метро и кубок Аспдена
Колонны для собора, первый кубок футбола и подземный тоннель: что произошло 15 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

Эти события, от строительства величественных соборов до открытия футбольных чемпионатов и новых станций метро, оставили неизгладимый след в облике и жизни Северной столицы.

15 сентября — дата, ознаменовавшая в истории Санкт-Петербурга начало грандиозных строительных проектов, зарождение спортивных традиций и появление новых вех в развитии транспортной системы города.

1820: начало грандиозного строительства

15 сентября 1820 года в Петербург доставили первые четыре колонны для третьего Исаакиевского собора.

Этот величественный собор, ставший одной из визитных карточек города, был детищем французского архитектора Огюста Монферрана.

Строительство, начавшееся в 1818 году, продлилось 40 лет. Однако, уже вскоре после поставки колонн, проект подвергся критике со стороны архитектора Антона Модюи, что привело к его доработке.

В 1825 году Монферран добавил новые элементы, изменив облик будущего шедевра.

1901: рождение спортивной традиции

15 сентября 1901 года начался первый в России чемпионат по футболу. Этот турнир, продлившийся полтора месяца, собрал петербургские клубы, в основном состоящие из иностранных игроков.

Победителю вручался переходящий кубок Аспдена, названный в честь местного предпринимателя.

Первыми чемпионами стали шотландцы из команды “Невка”.

Эта традиция существовала до революции, положив начало истории российского футбола.

1997: «Чкаловская» и «Спортивная» — новые горизонты

15 сентября 1997 года состоялось торжественное открытие станций метро «Чкаловская» и «Спортивная», — знаковое событие для транспортной системы города.

“Чкаловская”, посвященная авиации, украшена бюстом летчика Валерия Чкалова и стала декорацией для музыкального клипагруппы «Демо» для песни «Я делаю вдох».

Как пишет телелеканал "Санкт-Петербург", а несколькими годами позднее станция попала в ленту «Питер FM».

“Спортивная”, названная в честь расположенных рядом стадиона “Петровский” и дворца спорта “Юбилейный”, отличается уникальной двухъярусной платформой и подземным тоннелем, соединяющим Васильевский остров с материковой частью города.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще