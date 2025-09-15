Петроградская сторона: от диких лесов до северного модерна

Место, где сейчас находится станция метро «Петроградская», в начале 18-го века охраняли не от врагов, а от волков.

В те времена этот район был настоящим диким лесом с маленькими деревушками на островах. Петербург начался именно отсюда, но долгое время эта часть города оставалась глухой и пустынной.

Медленное пробуждение района

Застройка шла очень медленно. В то время это была совсем другая Петроградская сторона — тихая, слегка заброшенная, словно из другого времени.

А сейчас это один из самых престижных и красивых уголков Петербурга. Здесь нет старинной пышности центра, но есть свой особенный шарм — северный модерн, который цепляет многих.

Улицы с историей

Барочная улица — название немного вводит в заблуждение. Улица не о стиле барокко, а про барки — небольшие корабли на Малой Невке, пишет livelib.ru.

Сейчас на ней можно увидеть красивые доходные дома в стиле модерн, например, с башней архитектора фон Голи.

Большая Зеленина — одна из самых старых улиц Петроградской стороны. Вдохновение дала «зелейная» дорога, по которой когда-то доставляли порох в крепость.

Со временем она стала «Зеленина». Атмосфера улицы словно хранит память о тех временах.

Дачный отдых у реки

Песочная набережная, получившая название от песчаного берега Малой Невки, изначально была местом для дач и особняков. Здесь тихо, зелено и уютно.

Хотя вокруг уже выросли большие современные дома с гранитными набережными и спусками к воде, дух старого островного Петербурга все еще чувствуется.

Левашовский проспект — от завода к культурному центру

Когда-то Левашовский проспект был просто дорогой внутри порохового завода. Одно из бывших названий Левашовского проспекта ― Зеленина роща, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Одно из самых заметных зданий — легендарный хлебозавод с круглым архитектурным решением, где хлеб выпекали на конвейере по кругу.

Завод продолжал работать даже во время блокады: вода подавалась из Невы напрямую, пишет Горбилет.

Сегодня бывшая промышленная территория преобразилась. Левашовский проспект стал зеленым и приятным для прогулок.

В бывшем хлебозаводе проводят выставки, концерты и встречи — место, где история встречается с современностью.

Почему Петроградская стоит внимания

Этот район — пример того, как Петербург умеет сочетать разные эпохи и стили.

От деревянных заборов и сторожевых постов до модернистских домов и культурных центров — здесь каждая улица рассказывает свою историю.

Это район с характером, в который влюбляешься сразу, и хочется возвращаться снова и снова.