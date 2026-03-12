Что посмотреть в Главном штабе на Дворцовой площади?

Опубликовано: 12 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Global Look Press/Zamir Usmanov
В Главном штабе, который принадлежит Эрмитажу, хранятся шедевры импрессионизма, модернизма и другие произведения искусства. 

Главный штаб на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге — это не просто здание, а настоящий архитектурный шедевр, ставший неотъемлемой частью городского пейзажа. Его дугообразный фасад, протянувшийся на 580 метров, гармонично дополняет ансамбль Дворцовой площади, а триумфальная арка с колесницей богини Ники символизирует победу в Отечественной войне 1812 года.

Сегодня восточное крыло здания принадлежит Эрмитажу, где хранятся шедевры импрессионизма, модернизма и другие произведения искусства.

История и архитектура

Главный штаб построили в 1819–1829 годах по проекту Карла Росси — одного из величайших архитекторов эпохи ампира. Здание состоит из двух корпусов, соединённых аркой. Западный корпус ближе к Невскому проспекту, восточный — к Мойке. Архитектор визуально уравновесил их, украсив западную часть портиком с 14 колоннами, а восточную — с 12 колоннами.

Центральным элементом композиции стала триумфальная арка высотой 28 метров. Её украшает скульптурная группа: колесница, запряжённая шестеркой лошадей, и фигура богини Ники. Арка не только декоративна — она служит проездом, меняя направление Большой Морской улицы.

Изначально в здании размещались Главный штаб, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. После Октябрьской революции здесь находились Наркомат иностранных дел и управление милиции. Сейчас в западном крыле расположено командование Ленинградского военного округа, а в восточном — экспозиции Эрмитажа.

Реставрация 2026 года

В 2026 году запланирована масштабная реставрация Главного штаба. Работы включают обновление фасадов, укрепление конструкций и сохранение исторического облика здания. Это часть городской программы по восстановлению объектов культурного наследия, которая предусматривает реставрацию 255 зданий в Санкт-Петербурге до 2030 года.

Экспозиции Эрмитажа

В 1993 году восточное крыло передали Эрмитажу. После реконструкции 2000-х годов здесь разместили коллекции западноевропейского искусства XIX–XX веков, а также проводят временные выставки.

Среди ключевых экспозиций:

  • Залы импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь представлены работы Моне, Ренуара, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других мастеров.
  • Апартаменты графа Нессельроде. Парадные помещения, сохранившие историческую отделку, воссоздают атмосферу дореволюционного Министерства иностранных дел.
  • Коллекция дипломатических даров. Экспозиция включает подарки русским императорам от иностранных государств.
  • Новейшие пространства. Пять внутренних дворов восточного крыла закрыли стеклянным куполом, превратив их в Новую Большую анфиладу — залы-трансформеры с подвижными стенами и световыми фонарями. Это позволяет адаптировать пространство под разные выставки.
  • В 2026 году в Главном штабе планируют открыть постоянную экспозицию декоративно-прикладного искусства эпохи модерна, а также выставки, посвящённые современному искусству Индии и другим проектам.

Как посетить

Адрес: Дворцовая площадь, 6/8.

Режим работы:

  • вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00 (последний сеанс в 18:00);
  • среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00 (последний сеанс в 16:00);
  • понедельник, 1 января и 9 мая — выходной.

Билеты:

  • взрослые — 500 рублей;
  • дети, студенты, пенсионеры — бесплатно (при предъявлении документа).

Вход расположен справа от арки, если стоять лицом к Неве. Билеты можно купить в кассе или онлайн на сайте Эрмитажа.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
