Что посмотреть в Главном штабе на Дворцовой площади?

Главный штаб на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге — это не просто здание, а настоящий архитектурный шедевр, ставший неотъемлемой частью городского пейзажа. Его дугообразный фасад, протянувшийся на 580 метров, гармонично дополняет ансамбль Дворцовой площади, а триумфальная арка с колесницей богини Ники символизирует победу в Отечественной войне 1812 года.
Сегодня восточное крыло здания принадлежит Эрмитажу, где хранятся шедевры импрессионизма, модернизма и другие произведения искусства.
История и архитектура
Главный штаб построили в 1819–1829 годах по проекту Карла Росси — одного из величайших архитекторов эпохи ампира. Здание состоит из двух корпусов, соединённых аркой. Западный корпус ближе к Невскому проспекту, восточный — к Мойке. Архитектор визуально уравновесил их, украсив западную часть портиком с 14 колоннами, а восточную — с 12 колоннами.
Центральным элементом композиции стала триумфальная арка высотой 28 метров. Её украшает скульптурная группа: колесница, запряжённая шестеркой лошадей, и фигура богини Ники. Арка не только декоративна — она служит проездом, меняя направление Большой Морской улицы.
Изначально в здании размещались Главный штаб, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. После Октябрьской революции здесь находились Наркомат иностранных дел и управление милиции. Сейчас в западном крыле расположено командование Ленинградского военного округа, а в восточном — экспозиции Эрмитажа.
Реставрация 2026 года
В 2026 году запланирована масштабная реставрация Главного штаба. Работы включают обновление фасадов, укрепление конструкций и сохранение исторического облика здания. Это часть городской программы по восстановлению объектов культурного наследия, которая предусматривает реставрацию 255 зданий в Санкт-Петербурге до 2030 года.
Экспозиции Эрмитажа
В 1993 году восточное крыло передали Эрмитажу. После реконструкции 2000-х годов здесь разместили коллекции западноевропейского искусства XIX–XX веков, а также проводят временные выставки.
Среди ключевых экспозиций:
- Залы импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь представлены работы Моне, Ренуара, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других мастеров.
- Апартаменты графа Нессельроде. Парадные помещения, сохранившие историческую отделку, воссоздают атмосферу дореволюционного Министерства иностранных дел.
- Коллекция дипломатических даров. Экспозиция включает подарки русским императорам от иностранных государств.
- Новейшие пространства. Пять внутренних дворов восточного крыла закрыли стеклянным куполом, превратив их в Новую Большую анфиладу — залы-трансформеры с подвижными стенами и световыми фонарями. Это позволяет адаптировать пространство под разные выставки.
- В 2026 году в Главном штабе планируют открыть постоянную экспозицию декоративно-прикладного искусства эпохи модерна, а также выставки, посвящённые современному искусству Индии и другим проектам.
Как посетить
Адрес: Дворцовая площадь, 6/8.
Режим работы:
- вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00 (последний сеанс в 18:00);
- среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00 (последний сеанс в 16:00);
- понедельник, 1 января и 9 мая — выходной.
Билеты:
- взрослые — 500 рублей;
- дети, студенты, пенсионеры — бесплатно (при предъявлении документа).
Вход расположен справа от арки, если стоять лицом к Неве. Билеты можно купить в кассе или онлайн на сайте Эрмитажа.