Что скрывают черепа первых петербуржцев: гены, кальций и болото

Во время строительных работ на Петроградском острове найдено самое масштабное за всю историю захоронение первых строителей Петербурга.

Первые петербуржцы оказались не теми, кем мы привыкли их себе представлять. Антропологи из Кунсткамеры закончили масштабный анализ останков строителей Петербурга XVIII века: их кости и черепа рассказали о том, какими были люди, заложившие основы столицы на болотах.

Кто эти первые горожане

Раскоп с сотнями скелетов обнаружили в 2014‑м на Петроградском острове, на месте будущего сквера у пересечения Сытнинской и Кронверкской улиц.

Там нашли самое большое за всю историю захоронение людей, занимавшихся строительством города. В раскопе оказались только мужчины — в основном подростки и «старики» после 45 лет, как тогда говорили.

По словам антрополога Кунсткамеры Ивана Широбокова, власти не гнали в столицу стремящихся к лучшей жизни крестьян, а просто отправляли их выполнять тяжёлую повинность вдали от семей.

В разгар полевых работ вместо самих мужей‑крестьян часто высылали младших братьев или старших отцов, не нужных уже на хозяйстве.

Что рассказали кости

Черепа измеряли точными инструментами — с помощью толстотных циркулей и других приборов фиксировали пропорции черепа, диаметры, степень сращения костей и износ зубов.

Это помогло определить пол и возраст: все тела в захоронении — мужчины, преимущественно молодые и пожилые, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Реконструкция внешности показала, что у первых строителей Петербурга были типичные для крестьян европейские черты, но не только «классические» русские.

В выборке встречаются признаки близости к прибалтийско‑финским народам, пермским группам, удмуртам и карелам.

Учёные отмечают, что именно тотальное смешение разных этнических корней и стало отличительной особенностью потомков первых горожан.

Плохие зубы и нехватка кальция

Самое общее и одновременно малопривлекательное, что объединяло первых петербуржцев — состояние зубов.

«Не хватало кальция, молока», — пояснил старший научный сотрудник Кунсткамеры Иван Широбоков, указывая на характерные поперечные полосы на передних зубах.

Эти линии отражают периоды дефицита кальция в раннем детстве — когда организм рос, но не получал нужных веществ.

Как будто сами предки напоминают нынешним обитателям города о важности кальция и полноценного питания.

Антропологи продолжают работу, стремясь «оговорить» с находкой ещё больше деталей жизни и происхождения первых жителей Петербурга.