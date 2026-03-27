Что скрывают черепа первых петербуржцев: гены, кальций и болото

Первые петербуржцы оказались не теми, кем мы привыкли их себе представлять. Антропологи из Кунсткамеры закончили масштабный анализ останков строителей Петербурга XVIII века: их кости и черепа рассказали о том, какими были люди, заложившие основы столицы на болотах.
Кто эти первые горожане
Раскоп с сотнями скелетов обнаружили в 2014‑м на Петроградском острове, на месте будущего сквера у пересечения Сытнинской и Кронверкской улиц.
Там нашли самое большое за всю историю захоронение людей, занимавшихся строительством города. В раскопе оказались только мужчины — в основном подростки и «старики» после 45 лет, как тогда говорили.
По словам антрополога Кунсткамеры Ивана Широбокова, власти не гнали в столицу стремящихся к лучшей жизни крестьян, а просто отправляли их выполнять тяжёлую повинность вдали от семей.
В разгар полевых работ вместо самих мужей‑крестьян часто высылали младших братьев или старших отцов, не нужных уже на хозяйстве.
Что рассказали кости
Черепа измеряли точными инструментами — с помощью толстотных циркулей и других приборов фиксировали пропорции черепа, диаметры, степень сращения костей и износ зубов.
Это помогло определить пол и возраст: все тела в захоронении — мужчины, преимущественно молодые и пожилые, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Реконструкция внешности показала, что у первых строителей Петербурга были типичные для крестьян европейские черты, но не только «классические» русские.
В выборке встречаются признаки близости к прибалтийско‑финским народам, пермским группам, удмуртам и карелам.
Учёные отмечают, что именно тотальное смешение разных этнических корней и стало отличительной особенностью потомков первых горожан.
Плохие зубы и нехватка кальция
Самое общее и одновременно малопривлекательное, что объединяло первых петербуржцев — состояние зубов.
«Не хватало кальция, молока», — пояснил старший научный сотрудник Кунсткамеры Иван Широбоков, указывая на характерные поперечные полосы на передних зубах.
Эти линии отражают периоды дефицита кальция в раннем детстве — когда организм рос, но не получал нужных веществ.
Как будто сами предки напоминают нынешним обитателям города о важности кальция и полноценного питания.
Антропологи продолжают работу, стремясь «оговорить» с находкой ещё больше деталей жизни и происхождения первых жителей Петербурга.