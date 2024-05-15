Что известно о полезных свойствах масла гхи

О масле гхи сегодня рассказывает каждый второй диетолог и нутрициолог. И готовить на нем полезнее, чем на сливочном и растительном, и худеть оно помогает. Разбираемся, что за "зверь" такой это гхи. И так ли оно идеально, как его описывают.

Итак, на поверку масло гхи оказалось особой разновидностью сливочного масла. За счет особого способа приготовления оно полностью очищено от лактозы. Так что людям с лактозной непереносимостью оно точно подойдет. Считается, что гхи обладает антиоксидантными свойсвами, способствует профилактике атеросклероза, улучшает состояние кожи и волос. Но вот по поводу похудения — вопрос спорный.

Дело в том, что в ста граммах гхи содержится порядка 900 килокалорий. Это на 100 калорий больше, чем в обычном сливочном масле. Если визуально представить себе такой калораж, то вообразите, что разом умяли четыре сочных бургера из ближайшего ресторана фастфуда.

Некоторые эксперты считают, что гхи действительно способствует снижению веса, так как его жиры считаются полезными и даже необходимыми для желающих постройнеть, но опять-таки, худеть можно и без отказа от обычного сливочного масла. Тут главное — чувство меры и отслеживание суточного потребления и траты калорий.

Чтобы не навредить организму и извлечь из гхи максимум пользы, не стоит превышать дневную норму, равную максимум двум столовым ложкам в день. Приобрести баночку новомодного масла на пробу сейчас можно в любом онлайн-магазине. Некоторые хозяйки приноровились делать его самостоятельно, но процесс довольно трудоемкий.

Все же решились попробовать? Тогда берите пачку сливочного масла, кастрюльку с толстым дном и топим масло на большом огне. Когда оно полностью разойдется, убавляем до среднего. При появлении пены, ее лучше снять ложкой. Примерно через час ваше гхи будет готово. Все лишние комочки сверху убираем. Разливаем гхи по баночкам. В идеале оно должно быть чистого соломенного цвета, прозрачное, без примесей. Дожидаемся остывания и убираем в холодильник.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru