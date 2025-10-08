Городовой / Город / Транспортный коллапс или новая высота: почему началась битва за силуэт Петербурга
Транспортный коллапс или новая высота: почему началась битва за силуэт Петербурга

Опубликовано: 8 октября 2025 21:30
Небоскребы
Транспортный коллапс или новая высота: почему началась битва за силуэт Петербурга
globallookpress/ Roman Naumov

Городская комиссия по землепользованию и застройке отклонила предложения о сохранении низкоэтажной застройки, несмотря на опасения жителей.

На севере города, в полях Каменки, может появиться квартал небоскребов до 200 метров.

Участники обсуждений настаивали на высоте 40-90 метров, опасаясь «критической перенаселенности и, как следствие, транспортного коллапса».

Инициатива застройщика

Застройщик предложил увеличить предельные 200 метров, проведя «анализ влияния изменений предельной высотности на характеристики городской среды».

Как пишет 78.ru, комиссия не отклонила это предложение.

В Союзе архитекторов уточнили: утвержденная высота не означает застройку 200-метровыми высотками всех участков. Решение будет приниматься индивидуально, с учетом влияния на городскую среду.

Автор:
Ксения Пронина
Город
