Опубликовано: 20 сентября 2025 17:31
аллергик
Что такое осень — это сопли: в сентябре и октябре амброзия цвести перестает, но аллергию вызывают эти вещи
Фото: Городовой.ру

Рассказываем, чего стоит опасаться.

Осень для аллергиков — испытание не легче весны и лета. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Городовому», какие именно факторы превращают сентябрь и октябрь в тяжёлое время для миллионов россиян.

Главный враг — сорные травы. Полынь, лебеда, марь в средней полосе России активно пылят в августе–сентябре, но при тёплой погоде «бабьего лета» их сезон растягивается до октября.

Не менее опасны споры плесневых грибов Alternaria и Cladosporium: во влажной погоде, на опавшей листве и гниющей растительности их концентрация в воздухе резко возрастает.

Симптомы осенней аллергии мало отличаются от классического поллиноза: насморк, зуд, чихание, слезотечение, кашель и даже астматические приступы. Опасность в том, что в этот период усиливаются перекрёстные реакции. Например, у людей с аллергией на полынь может развиться непереносимость цитрусовых, мёда или подсолнечного масла.

Осенью обостряются и круглогодичные аллергии. После отключения отопления в квартирах повышается влажность, что создаёт идеальные условия для размножения пылевых клещей и роста плесени. Их споры — мощный аллерген, способный вызвать тяжёлые реакции даже у тех, кто страдает в основном весной.

Чтобы снизить риск, врач советует:

  • следить за прогнозами пыления;
  • избегать сухой и ветреной погоды для прогулок;
  • использовать маски и очистители воздуха;
  • регулярно делать влажную уборку;
  • поддерживать оптимальную температуру и влажность с помощью обогревателей.

Ключевой шаг — пройти обследование у аллерголога. Только после выявления конкретных аллергенов можно составить персональный план лечения: от симптоматической терапии до патогенетических и этиологических методов.

Осень — не приговор, но повод внимательнее отнестись к своему здоровью.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
