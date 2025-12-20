Космический шар среди болота: под Петербургом стоит заброшенная мечта советского романтика

Дом выглядит фантастично, но его история куда реальнее, чем кажется на первый взгляд.

Если свернуть с трассы к посёлку Высокоключевому, перед домами вдруг вырастает странный силуэт: огромный бетонный шар на крыше полуразрушенного строения. Он выглядит так, будто космический модуль случайно приземлился в Ленинградской области. На самом деле это — последняя материальная часть мечты одного человека.

Олег Архипов и его космос

Автор дома — Олег Петрович Архипов, механик по ремонту печатных машин из Ленинграда. Он не был архитектором, но глубоко любил космос — как многие люди поколения Гагарина. В 1970-х он начал возводить в Высокоключевом "космический дом", достраивая бетонно-кирпичный объём вокруг старого деревянного строения, доставшегося ему от родителей.

Главной идеей был шар — круглая обсерватория с маленькими окошками-иллюминаторами. Архипов строил её один, на советскую зарплату, и всё же добился своего: шар получился аккуратным, большим и удивительно гармоничным.

Дом, построенный из всего, что удавалось найти

Материалов в СССР не хватало, поэтому Архипов собирал кирпичи, бетонные блоки, стеклянные бутылки для самодельных витражей — всё шло в дело. Соседи удивлялись, кто-то посмеивался, семья относилась к проекту по-разному, но никто не мешал: было видно, что это его мечта.

К концу 1980-х дом напоминал миниатюрную "космическую базу" с наклонными стенами, бетонными сводами и шаром наверху.

Пожар, который всё остановил

В 1990-е в старой деревянной части произошёл пожар, предположительно из-за неисправной проводки. Дом сильно пострадал, а восстановление оказалось слишком дорогим. Постройка была оставлена, и постепенно превратилась в заброшенное место, но шар так и остался — как символ незавершённой мечты.

Дом как феномен народной архитектуры

Сегодня "дом с шаром" — одна из самых необычных заброшек Ленобласти. Но главное в нём — не экзотический вид. Это редкий пример того, как человек без специального образования создавал архитектуру ради своей мечты — маленькую обсерваторию, где он хотел смотреть на звёзды.

Дом разрушается и признан аварийным, но его история живёт. Она напоминает: космос иногда начинается не в ангарах и лабораториях, а в голове человека, который очень хотел быть к нему ближе.