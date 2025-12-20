Город уже примеряет новогодний наряд: коммунальщики начали подготовку праздника

В преддверии Нового года в Петербурге усилили работы по благоустройству, чтобы встретить гостей города и туристов. Коммунальные службы приводят в порядок парки, пешеходные пространства и центральные магистрали, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Главный акцент делается на уборке дорог, тротуаров, а также прилегающих к транспортным артериям зон, где регулярно очищают урны.

Дополнительное внимание уделяется и местам, где будут проходить делегации, связанные с саммитом СНГ. На въездах в город, маршрутах следования официальных гостей и основных туристических направлениях уборку проводят особенно тщательно. В то же время на второстепенных улицах уборка осуществляется без изменений, охватывая все районы города.