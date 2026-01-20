Городовой / Город / Что задумали власти? Невский проспект исчезнет с карты для автомобилистов на целый месяц
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Почему Петербург — культурная столица России? Вопросы о Петербурге
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы Полезное
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года Город
Какие недорогие гостиницы есть в центре Питера? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Что задумали власти? Невский проспект исчезнет с карты для автомобилистов на целый месяц

Опубликовано: 20 января 2026 16:03
 Проверено редакцией
Что задумали власти? Невский проспект исчезнет с карты для автомобилистов на целый месяц
Что задумали власти? Невский проспект исчезнет с карты для автомобилистов на целый месяц
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В августе 2026 года движение автомобилей по центральному участку Невского проспекта в Санкт-Петербурге будет приостановлено на отрезке между площадью Восстания и площадью Александра Невского.

Здесь планируется провести масштабную замену асфальта. Для горожан и гостей города этот отрезок станет временно недоступным для проезда на личном транспорте.

Власти города намерены в 2026 году сосредоточить усилия на развитии крупных инфраструктурных проектов. Особенное внимание будет уделено строительству Широтной магистрали скоростного движения.

Николай Линченко, заместитель главы города, отметил, что после ввода этой трассы каждый житель сможет доезжать из одной части Петербурга в другую не более чем за четверть часа.

Также сообщается о продвижении ремонтных работ на Большом Смоленском мосту. По сведениям городского комитета, работы идут с опережением намеченного графика. Пусковое движение по новому мосту планируют открыть до конца 2027 года.

Еще одним значимым проектом остаётся обновление метро. На данный момент строят семь новых станций. Наибольшее внимание уделяют возведению станции «Театральная».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью