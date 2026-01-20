Что задумали власти? Невский проспект исчезнет с карты для автомобилистов на целый месяц

В августе 2026 года движение автомобилей по центральному участку Невского проспекта в Санкт-Петербурге будет приостановлено на отрезке между площадью Восстания и площадью Александра Невского.
Здесь планируется провести масштабную замену асфальта. Для горожан и гостей города этот отрезок станет временно недоступным для проезда на личном транспорте.
Власти города намерены в 2026 году сосредоточить усилия на развитии крупных инфраструктурных проектов. Особенное внимание будет уделено строительству Широтной магистрали скоростного движения.
Николай Линченко, заместитель главы города, отметил, что после ввода этой трассы каждый житель сможет доезжать из одной части Петербурга в другую не более чем за четверть часа.
Также сообщается о продвижении ремонтных работ на Большом Смоленском мосту. По сведениям городского комитета, работы идут с опережением намеченного графика. Пусковое движение по новому мосту планируют открыть до конца 2027 года.
Еще одним значимым проектом остаётся обновление метро. На данный момент строят семь новых станций. Наибольшее внимание уделяют возведению станции «Театральная».
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».