И пилоты верят в приметы: вот какие табу соблюдает каждый капитан перед рейсом

Опытные пилоты пассажирских лайнеров, конечно, полагаются на свой профессионализм в работе, но и приметам верят вполне охотно. Капитаны воздушных суден точно знают, в какие дни выходить на смену опаснее всего и какие знаки перед рейсом могут предвещать возможную авиакатастрофу.

Несчастливые дни

Пилоты терпеть не могут вылетать в начале августа или сентября. Они уверены, что в эти периоды перелеты напоминают русскую рулетку для экипажа и пассажиров. Справедливости ради, отметим, что многие масштабные ЧП в воздухе происходят именно в эти месяцы. Еще командиры побаиваются числа 13. Это касается и даты рейса и нумерования самолета. Поэтому такую цифру на отечественных лайнерах вы вряд ли встретите.

Источник фото: Кадр из к/ф "Мимино"

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Кругом знаки

Если чайка, ворона или любая другая птица случайно залетит в салон, кабину пилотов или грузовой отсек — быть беде. Но отложить рейс из-за такой мелочи руководство не позволит. Приходится выполнять работу на свой страх и риск. Есть и хорошие приметы. Если при ночном рейсе луна заглядывает в кабину с правой стороны, командира ждет хорошая прибавка к жалованью. Ну а если с левой, то борт пролетит через радугу, что само по себе является нечастым явлением.

Эти табу знают даже новички

Даже накануне отпуска или перерыва в графике нельзя называть полет "последним". В ходу слово "крайний" и другие синонимы. Среди летчиков не принято вслух произносить время, когда ожидается приземление. Иначе посадка будет жесткой и без травм на борту не обойдется. Не удивляйтесь, если пилот промолчит в ответ на ваши пожелания "счастливого полета". Считается, что эта фраза может спровоцировать несчастье.

Источник фото: Кадр из к/ф "Мимино"

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

По той же причине пилоты почти никогда не делают селфи перед рейсом, а также не снимают салон лайнера. Перед длительными рейсами капитаны почти никогда не бреются и не стригут ногти. Во время полета тоже, как бы ни мешала густая поросль.

Ну и еще несколько любопытных фактов

Пилот должен дружелюбно, даже с любовью относиться к борту, которым он "рулит". Если будет ругать, машина обязательно отомстит поломками. Играть в карты и другие азартные игры в кабине не принято. Всего после одной партии удача может покинуть самолет на долгие годы.

Свою фуражку капитаны никогда не кладут козырьком вниз. Головной убор можно положить так только в случае, если пилот погиб. Запрещено и клеить модели бумажных самолетиков, даже забавы ради и во время игр дома с детьми. Обычно такие "модели" лайнеров не способны далеко улететь и так и норовят "клюнуть носом" в ближайшие кусты. Считается, что подобная участь может постичь и настоящий самолет.

Источник фото: Кадр из к/ф "Мимино"