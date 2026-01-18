Чудо-отвар с макарон не сливаю: «жидкое золото» пускаю на обалденные соусы

После того как макароны сварились, не спешите отправлять оставшуюся мутноватую воду в раковину. Профессиональные повара ценят её и называют «жидким золотом» за уникальные кулинарные свойства.

Секрет в том, что во время варки из пасты выделяется крахмал, который растворяется в воде. Эта крахмалистая жидкость становится натуральным загустителем. Добавив всего несколько ложек в соус — будь то томатный, сырный или песто — вы сразу заметите разницу: соус станет более однородным, бархатистым и будет идеально обволакивать каждую макаронину, а не стекать на дно тарелки. Это особенно важно для итальянских паст, где соус и паста должны составлять единое гармоничное блюдо.

Чтобы не терять ценный ингредиент, можно готовить макароны в кастрюле со встроенным дуршлагом или аккуратно вынимать их щипцами, оставляя отвар в посуде. Даже если соус не планируется, эту воду можно использовать для разведения сухих супов-пюре или добавления в тесто для выпечки, чтобы придать ему эластичность. Таким образом, простая вода после варки пасты превращается в бесплатный и эффективный кухонный помощник.