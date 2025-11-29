Цифра не круглая, планы — грандиозные: к 2032 году в Петербурге обновят более 739 км тепловых сетей

В Петербурге продолжается крупномасштабное обновление системы теплоснабжения: к 2032 году в ведении АО «Теплосеть Петербурга» и АО «ТЭК СПб» планируется привести в порядок более 739 километров тепловых сетей.

По сообщению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в течение 2025–2027 годов организации проведут проектно-изыскательные работы, охватывающие свыше 739 километров различных трубопроводов.

В дальнейшем эти объекты будут реконструированы в семнадцати районах города — работа предстоит по 250 адресам с завершением до 2032 года.

В пресс-службах компаний рассказали, где будут вестись работы:

АО «ТЭК СПб» планирует заменить почти 217 километров сетей в Пушкинском и Колпинском районах, а также обновить 64 километра в Невском районе.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» занимается проектами по замене 60 километров трубопроводов в Кировском районе, порядка 50 километров — в Красносельском, а также 41 километр — во Фрунзенском районе.

В числе будущих объектов – реконструкция теплопроводов в 35-м квартале Выборгского района, а также на участках распределительных сетей, известных как «Степана Разина», «Гагаринская» и другие.

Помимо проектных задач, компании осуществляют строительно-монтажные работы ещё на 73 объектах, где к обновлению подлежат более 268 километров сетей: примерно 197 километров обслуживает АО «ТЭК СПб», а 71 километр — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

К числу крупнейших участков, где к 2026 году должно завершиться обновление, относятся тепловые сети, проходящие в границах Тамбовской, Прилукской, Растанной улиц и Лиговского проспекта.

Также реконструкция затронет магистрали на улице Есенина и проспекте Луначарского, объект в 124-м квартале Щемиловки, распределительную сеть в районе 6-й и 7-й линий Васильевского острова, а также ряд адресов в Центральном и Московском районах.

По итогам этих мероприятий в 2026 году улучшится надёжность теплоснабжения для свыше 127 тысяч петербуржцев. Новые линии обеспечат более комфортные условия для жителей 254 многоквартирных домов, 19 детских садов, 14 медицинских учреждений, а также двух школ.

Ранее в городе на проспекте Большевиков завершили восстановление отопления и устранили последствия аварии на одной из тепловых сетей.