«Дачный» туризм: где искать отели с отдыхом на ферме

Многие взрослые до сих пор с упоением вспоминают отдых у бабушки на даче. Каждому жителю бетонных джунглей время от времени хочется отказаться наедине с природой, однако далеко не у всех имеется загородный домик, куда они могли бы отправиться на выходные или праздники. Тем не менее убежать от городской суеты все же возможно. Для этого нужно отправиться в специальный отель в сельской местности. В России они сейчас как раз набирают популярность.

Экоклуб Na Ferme

Этот гостиничный комплекс расположен в деревне Веслово в Ярославской области. Домики находятся прямо на территории фермы. Постояльцы могут покормить верблюда, кроликов, индюшек, баранов, пони или ослов, которые содержатся в просторных вольерах. Несмотря на удаленность от мегаполисов, в каждом коттедже есть стабильный интернет, так что фрилансеры смогут работать на лоне природы.

А-Ферма

Этот глэмпинг в Подмосковье находится в лесу, в районе деревни Авсюнино. Гости будут жить в небольших, но невероятно стильных треугольных домиках, каждый из которых оснащен террасой и зоной для барбекю. Поблизости есть ферма с лошадьми, коровами, козами, утками, гусями, курами, перепелками и собаками.

Farm&Village

Жители Воронежской области легко могут добраться до села Чертовицы, где расположен отель Farm&Village. Помимо аккуратных домиков, на территории есть ферма, где живут козы, лошади, еноты, пони и даже страусы. Бонусом постояльцев угостят свежим молоком и печеньем.

Эко-отель «Ясно Поле»

Эта гостиница располагается рядом с деревней Вележево в Тульской области. Постояльцам предложат сходить на экскурсию по сыроварне, на мастер-класс по керамической лепке или покататься на лошадях. Заселиться можно в домики разных форм и размеров. Также на территории есть баня.

Парк-отель «Тованово»

В лесах Тверской области скрыт комплекс «Тованово». Искать его нужно неподалеку от одноименной деревни. Домики расположены рядом с речкой, у которой можно пожарить шашлыки. Однако пляжей, оборудованных для купания, там нет. Зато в некоторых коттеджах имеются рабочие виниловые проигрыватели.

Источник фото: Legion-Media