Дата, адрес, надпись на английском: на что обращать внимание при покупке пачки кофе

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда ты в ступоре смотришь на полки с кофе в магазине, и не знаешь, что взять. В голове бегут мысли: «раньше пил растворимый+дешевый, и ничего, не умер», но все хочется выбрать хорошую арабику. Вкусы то изменились. Не беспокойтесь, советы помогут не сесть в лужу.

Дата обжарки — всё, остальное вторично

Главное — свежесть. Не «премиум», не «итальянский стиль», а день, когда зёрна встретились с жаркой. Через месяц кофе ещё бодрит, через три — уже мёртвый.

Если на пачке только срок годности на год вперёд — перед тобой продукт, который не похвалят ценители.

Откуда зерно

Не «Латинская Америка», а конкретный регион. Йиргачефф, Уила, Минас-Жерайс — звучит как пароль для своих. Эфиопия даёт ягоды и цитрус во вкусе, Бразилия — орех и шоколад, Индия — землю и горечь. Чем точнее источник, тем выше класс.

Под какой метод

Фильтр — для любителей кислотности, эспрессо — для тех, кто хочет плотный удар под дых, немного тахикардии и задора. Универсал — компромисс, но чаще всего посредственность. Турка для эстетов.

Конкретика на пачке

Если написано «кофе жареный в зёрнах» без деталей — значит, скрывают правду: смесь дешёвой робусты, купаж без истории. Ответственный обжарщик пишет всё: страна, регион, метод, состав.

Как обработан

Washed — чисто и кисло. Natural — сладко и телесно. Honey — карамель и фрукты в одном стакане. Если метод не указан — не жди вкуса, жди посредственность.

Степень обжарки

Светлая — вкусный эксперимент для фильтра. Средняя — баланс для всех. Тёмная — дым и горечь для тех, кто пьёт кофе «чтобы проснуться», а не кайфовать. Чем темнее, тем проще, но привычнее.

Вкусовой профиль

«Черника, жасмин, шоколад» — это не ароматизаторы, а намёк на то, что ты сможешь уловить, если заваришь правильно. Не услышал? Не беда. Это приходит с опытом, отмечают эксперты.