Даю малине "вкусняшку" в апреле: Сладкие ягоды загребаю в сезон тазами - банок для варенья не хватает
Даю малине "вкусняшку" в апреле: Сладкие ягоды загребаю в сезон тазами - банок для варенья не хватает

Опубликовано: 7 апреля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по подкормке малины в начале сезона.

Уход за плодовыми кустами в весенний период позволит вам получить больше урожая. Растения получат заряд питательных веществ, которых хватит для наращивания листвы, бурного цветения и взрывного плодоношения.

О подкормках кустов малины весной рассказывает на своём канале в "Дзен" агроном Виктория Радзевская.

Первая подкормка по совету агронома - источник большого количества азота, необходимого для роста надземной части кустов. Нам понадобится коровяк.

1 часть забродившего удобрения нужно развести на 10 частей воды, перемешать тщательно. После этого удобрение готово. В зависимости от размера кустов им необходимо 5-7 литров средства под корни.

Также в качестве источника азота можно использовать карбамид (мочевину). Необходимая концентрация - 1 столовая ложка средства на 10-литровое ведро воды. Растворяем и поливаем кусты под корень. Хватит этого объёма на 2-3 взрослых малиновых куста.

Также хорошим подспорьем для получения большого количества плодов будет раствор аммиачной селитры. Разводим 1 столовую ложку на 10 литров воды, поливаем растения под корень, стараясь не попадать на побеги.

Можно использовать комплексные удобрения с содержанием азота в сухом виде, рассыпая их под кусты. Подходят азофоска или нитроаммиафоска. Расход в этом случае - 30-40 граммов средства на квадратный метр почвы под кустами малины.

Эксперт отмечает, что подкармливать малину необходимо по влажному грунту - или после дождя, или предварительно полив кусты чистой водой. Перед подкормкой необходимо убрать из-под кустов малины старую прошлогоднюю мульчу, толку от неё сейчас нет

Ранее издание "Городовой" сообщало, как можно подкормить чеснок в апреле для крупных головок и зелёных перьев.

Автор:
Марина Котова
