В апреле чесноку – нужно как воздух: 2 ложки – и головки вырастут размером с арбуз, а перья будут зеленее крокодила

Чем подкормить чеснок после появления всходов

Каждый дачник мечтает вырастить крупный и здоровый чеснок. Однако для этого огородной культуре нужен уход и своевременная подкормка. Какая именно, объяснила садовод с 20-летним стажем, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Первая подкормка чеснока

По словам эксперта, в апреле чесноку для активного роста нужен азот. Поэтому для приготовления удобрения достаточно развести 4 столовые ложки нашатырного спирта 10% в 10 литрах воды и полить огородную культуру из лейки прямо по всходам.

Такая подкормка не только обеспечивает чеснок азотом, но и отгоняет вредителей, а также предотвращает пожелтение перьев и препятствует развитию грибковых заболеваний. При этом нитраты в головках не накапливаются.

"После полива чеснок зеленеет и прибавляет на глазах", – резюмировала эксперт.

Альтернатива от белорусского агронома Петра Ломоноса

По словам эксперта, в апреле в первую очередь следует убрать с чеснока мульчу и прорыхлить почву. Так огородная культура будет лучше усваивать питание.

Спустя неделю нужно внести сульфат аммония из расчета 2 столовые ложки удобрения на 1 квадратный метр грядки. Рассыпать и заделать граблями, чтобы быстрее доставить питательные вещества к корням.

Как отметил агроном Петр Ломонос, сульфат аммония – идеальное удобрения для чеснока весной. Ведь в нем есть и азот, и сера. От них перья растут и зеленеют на глазах.

В середине мая мульчу чесноку следует вернуть: она сохранит влагу в грунте, да и корни не перегреются.

