Бросаю горсть перьев в лунку огурцов: Для чего так делаю - совсем не для обогрева

Совет для всех огородников.

Дачники порой используют удивительные лайфхаки для повышения урожайности. Одни на самом деле полезны, другие - скорее абсурдны, толку от них нет.

На портале "ГородОК" рассказывают, есть ли польза от засыпания в лунку при высадке огурцов в грунт птичьего пера. Дачники часто пользуются этим способом, но для чего нужен такой лайфхак на самом деле, знают немногие.

Некоторые уверены, что птичьи перья помогут защитить корни растений в случае весенних заморозков, в итоге огурцы переживут неблагоприятные погодные условия. Но для обогрева практической пользы в лайфхаке нет, выяснилось, что перья совсем не греют, спасти кусты от мороза им не по силам.

Но в другом перья полезны, хоть и не имеют быстрого эффекта для кустов огурцов. В почве под воздействием влаги от полива и дождей перья начинают разлагаться. В ходе этого процесса в землю попадают такие вещества как азот, сера и кератин, необходимые органические соединения для огуречных кустов.

Есть и другая польза - закопанные в земле перья способны избавить огуречную грядку от свирепого хищника, который способен полностью уничтожить корни растений и лишить вас урожая. Речь идёт о медведке, которая не выносит аромата птичьего пера.

Третье полезное свойство перьев на грядке с огурцами - разрыхление почвы. Перо помогает образовать карманы воздуха в земле. Это особенно полезно в случае тяжёлых почв, которые плохо пропускают воздух, способствуют застою влаги. Но можно добиться рыхлого грунта и более простыми методами - внести в землю песок, древесные опилки или стружку.

Конечно, если вы держите уток или кур, птичьего пера в избытке, то можно внести его в почву при посадке огурцов. Но того же эффекта можно добиться и более традиционными методами. А вот согреть корни огурцов перья не смогут, на это можно даже не рассчитывать.

