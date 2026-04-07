3 шарика в лунку при посадке – и картофель прет как БМП: не средство, а инновация от агронома Давыдовой

Опытные специалисты в области сельского хозяйства уверены, что урожайность картофеля зависит не только от ухода в период вегетации, но и от качественной предпосадочной подготовкой почвы. Например, внесение в посадочные лунки различных компонентов способно значительно увеличить урожайность.
Агроном Ксения Давыдова поделилась не совсем обычным, но весьма эффективным методом стимуляции клубнеобразования. Эксперт рекомендует использовать несколько шариков из фольги.
Дело в том, что этот материал содержит такие микроэлементы, как титан, магний, медь, марганец и цинк, которые критически важны для успешного развития картофеля. Кроме того, фольга создает оптимальный режим аэрации, что благоприятно сказывается на росте клубней.
При посадке достаточно поместить 2-3 шарика фольги диаметром до трех сантиметров в каждую лунку. Результаты превзойдут ваши ожидания.
