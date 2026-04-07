100 мл в горшок – и спатифиллум как подменили: стреляет белоснежными бутонами без продыху, мощно цветет круглый год

Как пробудить спатифиллум на цветение

Каждый цветовод стремится, чтобы спатифиллум радовал белоснежными бутонами круглый год. Но иногда "женское счастье" ленится или чахнет и не торопится выпускать цветоносы. Как исправить ситуацию и запустить неуемное цветение спатифиллума, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллуму нужны не только комфортные условия, но и питательные подкормки. Для приготовления одной из таких потребуется:

мумие – 1 таблетка;

монокалий фосфат – 1 грамм;

вода – 1 литр.

Перечисленные ингредиенты следует перемешать и полить спатифиллум под корень из расчета 100 миллилитров удобрения на 2-литровый горшок, 200 миллилитров удобрения на 5-литровый горшок и 300 миллилитров – на 10-литровый. Вносить такую подкормку следует 1 раз в 10 дней.

Как работает удобрение

Как отметила агроном Елена Николаева, мумие богато кремнием и гуминовыми кислотами, оздоравливающими спатифиллум и способствующими его активному росту. Монокалий фосфат содержит 50% фосфора и 33% калия, которые нужны для закладки бутонов и продолжительного цветения.

Также спатифиллум с благодарностью реагирует на орошение раствором янтарной кислоты. Он готовится из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр теплой воды. При опрыскивании важно не попадать на бутоны. Иначе они начнут чернеть.

Вторая подкормка

Подкормку с мумие и монокалий фосфатом можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно развести 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 20-20-20 в 1 литре воды и опрыскать спатифиллум по листу. Однако, как только появятся бутоны, все подкормки по листу важно прекратить, оставив только полив с монокалий фосфатом.

Условия выращивания спатифиллума

Чтобы "женское счастье" отлично себя чувствовало и радовало цветением, ему важно не только дать питательные подкормки, но и обеспечить оптимальные условия:

горшок должен быть тесным, при пересадке его диаметр может увеличиваться только на 2 сантиметра, иначе цветения ждать придется очень долго;

грунт спатифиллуму нужен слабокислый, иначе макро- и микроэлементы будут усваиваться плохо;

влажность воздуха следует поддерживать на уровне 50%-70%, а температуру – в диапазоне 22-25 градусов, освещение при этом должно быть мощным, но необжигающим.

Ранее мы рассказали, какую еще подкормку обожает спатифиллум.