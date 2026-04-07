100 мл в горшок – и спатифиллум как подменили: стреляет белоснежными бутонами без продыху, мощно цветет круглый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

100 мл в горшок – и спатифиллум как подменили: стреляет белоснежными бутонами без продыху, мощно цветет круглый год

Опубликовано: 7 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как пробудить спатифиллум на цветение 

Каждый цветовод стремится, чтобы спатифиллум радовал белоснежными бутонами круглый год. Но иногда "женское счастье" ленится или чахнет и не торопится выпускать цветоносы. Как исправить ситуацию и запустить неуемное цветение спатифиллума, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллуму нужны не только комфортные условия, но и питательные подкормки. Для приготовления одной из таких потребуется:

  • мумие – 1 таблетка;
  • монокалий фосфат – 1 грамм;
  • вода – 1 литр.

Перечисленные ингредиенты следует перемешать и полить спатифиллум под корень из расчета 100 миллилитров удобрения на 2-литровый горшок, 200 миллилитров удобрения на 5-литровый горшок и 300 миллилитров – на 10-литровый. Вносить такую подкормку следует 1 раз в 10 дней.

Как работает удобрение

Как отметила агроном Елена Николаева, мумие богато кремнием и гуминовыми кислотами, оздоравливающими спатифиллум и способствующими его активному росту. Монокалий фосфат содержит 50% фосфора и 33% калия, которые нужны для закладки бутонов и продолжительного цветения.

Также спатифиллум с благодарностью реагирует на орошение раствором янтарной кислоты. Он готовится из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр теплой воды. При опрыскивании важно не попадать на бутоны. Иначе они начнут чернеть.

Вторая подкормка

Подкормку с мумие и монокалий фосфатом можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно развести 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 20-20-20 в 1 литре воды и опрыскать спатифиллум по листу. Однако, как только появятся бутоны, все подкормки по листу важно прекратить, оставив только полив с монокалий фосфатом.

Условия выращивания спатифиллума

Чтобы "женское счастье" отлично себя чувствовало и радовало цветением, ему важно не только дать питательные подкормки, но и обеспечить оптимальные условия:

  • горшок должен быть тесным, при пересадке его диаметр может увеличиваться только на 2 сантиметра, иначе цветения ждать придется очень долго;
  • грунт спатифиллуму нужен слабокислый, иначе макро- и микроэлементы будут усваиваться плохо;
  • влажность воздуха следует поддерживать на уровне 50%-70%, а температуру – в диапазоне 22-25 градусов, освещение при этом должно быть мощным, но необжигающим.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью