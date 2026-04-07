100 мл в горшок – и спатифиллум как подменили: стреляет белоснежными бутонами без продыху, мощно цветет круглый год

Каждый цветовод стремится, чтобы спатифиллум радовал белоснежными бутонами круглый год. Но иногда "женское счастье" ленится или чахнет и не торопится выпускать цветоносы. Как исправить ситуацию и запустить неуемное цветение спатифиллума, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.
Первая подкормка
По словам эксперта, для закладки бутонов спатифиллуму нужны не только комфортные условия, но и питательные подкормки. Для приготовления одной из таких потребуется:
- мумие – 1 таблетка;
- монокалий фосфат – 1 грамм;
- вода – 1 литр.
Перечисленные ингредиенты следует перемешать и полить спатифиллум под корень из расчета 100 миллилитров удобрения на 2-литровый горшок, 200 миллилитров удобрения на 5-литровый горшок и 300 миллилитров – на 10-литровый. Вносить такую подкормку следует 1 раз в 10 дней.
Как работает удобрение
Как отметила агроном Елена Николаева, мумие богато кремнием и гуминовыми кислотами, оздоравливающими спатифиллум и способствующими его активному росту. Монокалий фосфат содержит 50% фосфора и 33% калия, которые нужны для закладки бутонов и продолжительного цветения.
Также спатифиллум с благодарностью реагирует на орошение раствором янтарной кислоты. Он готовится из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр теплой воды. При опрыскивании важно не попадать на бутоны. Иначе они начнут чернеть.
Вторая подкормка
Подкормку с мумие и монокалий фосфатом можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно развести 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 20-20-20 в 1 литре воды и опрыскать спатифиллум по листу. Однако, как только появятся бутоны, все подкормки по листу важно прекратить, оставив только полив с монокалий фосфатом.
Условия выращивания спатифиллума
Чтобы "женское счастье" отлично себя чувствовало и радовало цветением, ему важно не только дать питательные подкормки, но и обеспечить оптимальные условия:
- горшок должен быть тесным, при пересадке его диаметр может увеличиваться только на 2 сантиметра, иначе цветения ждать придется очень долго;
- грунт спатифиллуму нужен слабокислый, иначе макро- и микроэлементы будут усваиваться плохо;
- влажность воздуха следует поддерживать на уровне 50%-70%, а температуру – в диапазоне 22-25 градусов, освещение при этом должно быть мощным, но необжигающим.
