В апреле спатифиллуму – нужно как воздух: 1 ложка в воду – и белоснежные бутоны будут лезть без продыху и днем, и ночью
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В апреле спатифиллуму – нужно как воздух: 1 ложка в воду – и белоснежные бутоны будут лезть без продыху и днем, и ночью

Опубликовано: 30 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как заставить спатифиллум выпустить целую пачку белоснежных бутонов 

Спатифиллум украшает дома многих цветоводов. Ведь это эффектное тропическое растение, которое может выдавать целые охапки белоснежных бутонов и зимой, и летом. Но иногда спатифиллум капризничает и ни в какую не хочет цвести. Да и листья начинают желтеть, а их кончики – сохнуть. Как исправить ситуацию и запустить обильное цветение "женского счастья", в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Грунт

По словам эксперта, спатифиллум отлично себя чувствует только в слабокислом грунте. В нейтральной среде он не сможет усваивать питательные вещества. В результате листья желтеют и сохнут. Кроме того, спатифиллум любит влажность в 50%-60%. Поэтому рядом с ним нужно поставить увлажнитель или регулярно опрыскивать растение теплой водой с янтарной кислотой из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр воды. Также этот раствор может подкислить грунт, если полить им спатифиллум.

Подкормки для наращивания пышного куста

Для наращивания пышной листовой массы спатифиллум можно подкармливать кальциевой селитрой, растворяя 2 грамма удобрения в 1 литре воды. Периодичность подкормки – 1 раз в 2 недели.

Это удобрение важно чередовать с опрыскиванием раствором глицина. Он готовится из расчета 1 таблетка глицина на 1 литр воды. Спатифиллум обожает такую подкормку и усваивает питательные вещества из грунта гораздо лучше. В результате цветок будет куститься на полную катушку.

Подкормки для цветения

Для запуска цветения спатифиллуму нужна совсем другая подкормка. Для ее приготовления понадобится:

  • сухой чеснок – 1 чайная ложка;
  • молоко – 3 столовые ложки;
  • вода – 1 литр.

Все нужно смешать и опрыскать спатифиллум по листу. Чеснок защитит от болезней и простимулирует цветение. Молоко обогатит кальцием, аминокислотами и выступит в качестве прилипателя.

Такое удобрение хорошо чередовать с подкормкой монокалий фосфатом. Она готовится из расчета 2 грамма средства на 1 литр воды. Периодичность внесения – 1 раз в 2 недели.

Важно помнить, что для цветения спатифиллуму нужен тесный горшок. В просторном растение будет тратить все силы на освоение земляного кома и еще не скоро порадует бутонами.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить спатифиллум для неуемного цветения.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 23
🙏 2
😹
🙀 2
😿 3
Поделитесь новостью