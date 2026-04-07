Втыкаю 4 стрелки в лунку к лилиям – и забываю на все лето: по 15 бутонов на одном стебле – красотища, аж в глазах рябит

Перед началом цветения лилии требуют особого внимания, поскольку тратят все свои силы на формирование бутонов. Магазинные удобрения не обеспечивают длительного эффекта, поэтому лучше использовать природный стимулятор, который будет питать растения постепенно.
Достаточно воткнуть в землю рядом с лилиями обрезанные чесночные стрелки. Молодые побеги содержат идеальный набор питательных элементов - азот, серу, магний и калий. Такая натуральная подкормка особенно актуальна в момент закладки бутонов.
Как заготовить чесночные стрелки
Собирайте их ранним утром, поскольку в это время в побегах содержится наибольшее количество сока. Также выбирайте стрелки длиной около 20 см, а толщина у основания должна быть не менее 5 мм.
Как провести процедуру для пышного цветения
Отступите 20 см от куста лилии и выкопайте лунки глубиной 5 см. Возле каждого взрослого растения вертикально воткните по 4 чесночные стрелки.
Присыпьте стрелки землей и полейте теплой водой (по 2 литра под каждый куст). Благодаря влаге стрелки начнут постепенно разлагаться, а полезные вещества - плавно поступать к корням растений.
Результат не заставит себя ждать
Уже через 2 недели вы заметите первые бутоны, а к середине июля лилии порадуют вас невероятным цветением. Вместо привычных пяти цветков на одном стебле распустятся до 15 ароматных соцветий, утверждает автор блога "О Фазенде. Загородная жизнь".
