Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Даже вафельница не нужна: вот как приготовить те самые трубочки на сковороде

Даже вафельница не нужна: вот как приготовить те самые трубочки на сковороде
Как приготовить вафли со сгущенкой без специального прибора

Кондитер поделилась простым рецептом.

Многим россиянам с детства знаком такой десерт, как вафельные трубочки. И чтобы их приготовить, вовсе не обязательно использовать вафельницу. Кондитер Виктория Бредис поделилась рецептом лакомства, которое готовится на сковороде.

Вам понадобятся:

  • яйца — 2 шт.,
  • сахар — 100 г,
  • мука — 200 г,
  • сливочное масло — 50 г,
  • разрыхлитель — 1⁄2 ч. л.,
  • сгущенное молоко — 1 банка.

«Взбейте яйца с сахаром. Когда образуется пена, всыпьте муку и разрыхлитель, а следом добавьте растопленное масло. Перемешайте компоненты до однородности.

На разогретую сковороду вылейте небольшое количество теста. Жарьте вафлю до золотистого цвета с обеих сторон.

Пока вафля еще горячая, быстро скрутите ее в трубочку. Для этого можно использовать столовую ложку. Повторите процесс с оставшимся тестом.

Когда трубочки остынут, заполните их сгущенным молоком с помощью кондитерского шприца», — посоветовала эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Эксклюзив Рецепты Советы эксперта
27 декабря 2023 11:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще