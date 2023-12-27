Даже вафельница не нужна: вот как приготовить те самые трубочки на сковороде

Многим россиянам с детства знаком такой десерт, как вафельные трубочки. И чтобы их приготовить, вовсе не обязательно использовать вафельницу. Кондитер Виктория Бредис поделилась рецептом лакомства, которое готовится на сковороде.

Вам понадобятся:

«Взбейте яйца с сахаром. Когда образуется пена, всыпьте муку и разрыхлитель, а следом добавьте растопленное масло. Перемешайте компоненты до однородности.

На разогретую сковороду вылейте небольшое количество теста. Жарьте вафлю до золотистого цвета с обеих сторон.

Пока вафля еще горячая, быстро скрутите ее в трубочку. Для этого можно использовать столовую ложку. Повторите процесс с оставшимся тестом.

Когда трубочки остынут, заполните их сгущенным молоком с помощью кондитерского шприца», — посоветовала эксперт в беседе с порталом «Городовой».