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Даже запущенный противень засияет как новый: помогут два копеечных средства

Даже запущенный противень засияет как новый: помогут два копеечных средства
Как отмыть противень народными средствами

Они есть дома у многих.

Отмыть старый противень от нагара бывает не так уж просто. Но совсем не обязательно использовать агрессивную бытовую химию, чтобы привести духовку в порядок. Сперва попробуйте два дешевых средства.

В первую очередь рассыпьте по поверхности соду и залейте ее стаканом горячей воды. В таком виде оставьте противень на час. За это время основная часть нагара и жира растворится. От остатков загрязнений можно избавиться с помощью губки.

А если грязь въелась слишком сильно, проведите процедуру повторно. Вместо кипятка можно использовать перекись водорода. Она усилит действие соды и подарит противню блеск, отмечает портал Techinsider.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Лайфхак Советы
13 января 2024 11:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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