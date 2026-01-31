Дефицит парковок в центре Петербурга: жители требуют поднять цены до небес

Жители центральных районов Санкт-Петербурга требуют повышения цен на парковку из-за дефицита свободных мест, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В центре около 80% парковок занимают резиденты.

"От многих жителей мы получаем требование ещё увеличить цену, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест для жителей, которые имеют парковочные разрешения", — пояснил Поляков.

Вице-губернатор привел в пример жителя Петроградского района, который предложил установить цену в 600 рублей за час. По его словам, сейчас примерно 80% мест удерживают владельцы резидентских разрешений (жители прилегающих домов).

Ранее в Смольном подтвердили, что тарифы на платную парковку в Петербурге останутся неизменными до конца 2026 года, а расширение зоны не планируется в ближайшее время.

С октября 2025 года введены новые расценки на парковку в городе: они зависят от загруженности участка — от 100 руб./час на малозагруженных стоянках до 360 руб./час на перегруженных для легковых авто.

