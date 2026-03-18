По снегу и льду: Петербург завершил первую зимнюю навигацию по Неве

Опубликовано: 18 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Для швартовки судов был задействован причал «Петропавловская крепость».

В Петербурге завершилась первая в истории регулярная зимняя навигация по Неве.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе впервые организовали круглогодичные зимние пассажирские перевозки с использованием существующей причальной инфраструктуры.

По данным Смольного, с декабря 2025 года по март 2026 года по реке перевезли 3990 пассажиров. Причал «Петропавловская крепость» на Мытнинской набережной за сезон принял 175 подходов судов.

Глава Северной столицы назвал зимнюю навигацию уникальным проектом, который позволяет жителям и гостям города по‑новому увидеть исторический центр в зимнем, заснеженном виде.

При этом он подчеркнул, что главными приоритетами остаются безопасность и комфорт пассажиров: город не просто разрешил перевозки, но и создал необходимую инфраструктуру для их проведения.

Автор:
Юлия Аликова
