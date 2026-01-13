Городовой / Полезное / Денег куры не клюют: петербуржцы экономят миллионы, отказавшись всего от пары пустяковых привычек
Денег куры не клюют: петербуржцы экономят миллионы, отказавшись всего от пары пустяковых привычек

Опубликовано: 13 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
деньги
Денег куры не клюют: петербуржцы экономят миллионы, отказавшись всего от пары пустяковых привычек
Фото: Городовой.ру

Все чаще и большинство людей, а значит тенденция органическая.

В последнее время многие жители Петербурга всерьёз задумались о своих тратах, стремясь сберечь значительные суммы. Как показал опрос, даже те, чьи доходы остались прежними, стали подходить к бюджету более рационально.

Спонтанные походы в кафе и импульсивные покупки в интернете уступили место продуманному планированию.

Основная экономия коснулась развлечений и бытовых расходов. Люди всё чаще отказываются от дорогих ужинов в ресторанах, предпочитая домашнюю кухню, и тщательно отслеживают скидки и акции в магазинах.

Даже на продукты многие теперь тратят осознаннее, составляя списки и избегая незапланированных покупок. Впрочем, некоторые признаются, что дальше экономить уже практически некуда, и принципиально не готовы отказываться от привычного уровня жизни, находя другие способы оптимизировать расходы. Стоит ли говорить, что такие привычки позволяют горожанам суммарно экономить миллионы рублей, если не миллиарды.

Отметим, что данные наблюдения не являются индивидуальными финансовыми советами и консультациями.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
