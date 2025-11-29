Деньги тают на глазах: реальный отзыв пары туристов о тратах за 10 дней в Петербурге

Где остановиться, что посмотреть и сколько всё это стоит — короткий разбор петербургского отпуска на двоих.
Где жили
Жили туристы в бутик-отеле «Ахиллес и черепаха» на Достоевского: 6600 ₽ за ночь с завтраком. Красиво, тихо, дизайнерские номера — но без холодильника и микроволновки. Завтраки одинаковые все 10 дней.
Что смотрели
Эрмитаж, Русский музей, Юсуповский дворец, Аврора, Петропавловка — в среднем 500 ₽ за билет. Плюс музеи рядом с отелем: квартира Достоевского (300 ₽) и музей Арктики (350 ₽).
Экскурсия в Петергоф через «Горбилет» — 6000 ₽ на двоих, но удобнее ехать самостоятельно. Прогулка на теплоходе — от 1000 ₽, если брать билеты у уличных продавцов.
Где ели
Рестораны, столовые и лапшичные:
• «Мама Рада» — хинкали по 45 ₽;
• «Столовая № 1» — 900 ₽ за двоих;
• «Пуси-лебеди» — дешёвые блюда, но маленькие порции;
• «Рамен Шифу» — 1200 ₽ за двоих и большие порции.
Итоговый бюджет
• проживание — 66 000 ₽
• питание — 25 000 ₽
• музеи и развлечения — 20 000 ₽
• метро — 5000 ₽
Всего отпуск в Петербурге на двоих на 10 дней — примерно 120 тысяч рублей.