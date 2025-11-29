Городовой / Общество / Деньги тают на глазах: реальный отзыв пары туристов о тратах за 10 дней в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Деньги тают на глазах: реальный отзыв пары туристов о тратах за 10 дней в Петербурге

Опубликовано: 29 ноября 2025 23:00
туристы в Петербурге
Деньги тают на глазах: реальный отзыв пары туристов о тратах за 10 дней в Петербурге
Фото: Городовой.ру

На что реально уходит отдых в Северной столице.

Где остановиться, что посмотреть и сколько всё это стоит — короткий разбор петербургского отпуска на двоих.

Где жили

Жили туристы в бутик-отеле «Ахиллес и черепаха» на Достоевского: 6600 ₽ за ночь с завтраком. Красиво, тихо, дизайнерские номера — но без холодильника и микроволновки. Завтраки одинаковые все 10 дней.

Что смотрели

Эрмитаж, Русский музей, Юсуповский дворец, Аврора, Петропавловка — в среднем 500 ₽ за билет. Плюс музеи рядом с отелем: квартира Достоевского (300 ₽) и музей Арктики (350 ₽).

Экскурсия в Петергоф через «Горбилет» — 6000 ₽ на двоих, но удобнее ехать самостоятельно. Прогулка на теплоходе — от 1000 ₽, если брать билеты у уличных продавцов.

Где ели

Рестораны, столовые и лапшичные:
• «Мама Рада» — хинкали по 45 ₽;
• «Столовая № 1» — 900 ₽ за двоих;
• «Пуси-лебеди» — дешёвые блюда, но маленькие порции;
• «Рамен Шифу» — 1200 ₽ за двоих и большие порции.

Итоговый бюджет

• проживание — 66 000 ₽
• питание — 25 000 ₽
• музеи и развлечения — 20 000 ₽
• метро — 5000 ₽

Всего отпуск в Петербурге на двоих на 10 дней — примерно 120 тысяч рублей.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏 1
😹 1
🙀 11
😿 3
Поделитесь новостью