«Дерзкий салат из брокколи»: невозможно оторваться – оценят все желающие сбросить лишний вес

Семейство крестоцветных, к которому принадлежит брокколи, высоко ценилось этрусками. Эта древняя цивилизация приложила значительные усилия для успешного культивирования брокколи. Именно от этрусков этот овощ распространился к финикийцам и древним грекам, а затем постепенно на другие территории. Римляне готовили брокколи, сочетая её с разнообразными специями, луком, вином и оливковым маслом. Капуста подавалась с кремовыми соусами, обогащенными травами и вином, что придавало ей изысканный вкус.
Ингредиенты:
- Брокколи — 4 шт;
- лук красный — 1/2 шт;
- бекон — 200 гр;
- майонез — 1 стакан;
- уксус винный — 2 ст. ложки;
- соль — по вкусу;
- изюм — 2 ст. ложки;
- орехи — 2 ст. ложки.
1. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, добавьте нарезанный кубиками бекон. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета.
2. Соцветия брокколи и лук нарежьте мелкими кусочками.
3. Соедините бекон, брокколи и лук. По желанию добавьте в салат орехи и изюм.
4. Смешайте майонез, уксус, соль и перец до получения однородной консистенции. Полученной заправкой полейте салат и тщательно перемешайте.
5. Рекомендуется охладить блюдо в холодильнике в течение тридцати минут.
Ранее мы рассказали, что нужно добавить в котлеты для пышности.