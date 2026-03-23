Новости по теме
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
«Дерзкий салат из брокколи»: невозможно оторваться – оценят все желающие сбросить лишний вес

Опубликовано: 23 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Готовится проще простого

Семейство крестоцветных, к которому принадлежит брокколи, высоко ценилось этрусками. Эта древняя цивилизация приложила значительные усилия для успешного культивирования брокколи. Именно от этрусков этот овощ распространился к финикийцам и древним грекам, а затем постепенно на другие территории. Римляне готовили брокколи, сочетая её с разнообразными специями, луком, вином и оливковым маслом. Капуста подавалась с кремовыми соусами, обогащенными травами и вином, что придавало ей изысканный вкус.

Ингредиенты:

  • Брокколи — 4 шт;
  • лук красный — 1/2 шт;
  • бекон — 200 гр;
  • майонез — 1 стакан;
  • уксус винный — 2 ст. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • изюм — 2 ст. ложки;
  • орехи — 2 ст. ложки.

1. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, добавьте нарезанный кубиками бекон. Обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета.

2. Соцветия брокколи и лук нарежьте мелкими кусочками.

3. Соедините бекон, брокколи и лук. По желанию добавьте в салат орехи и изюм.

4. Смешайте майонез, уксус, соль и перец до получения однородной консистенции. Полученной заправкой полейте салат и тщательно перемешайте.

5. Рекомендуется охладить блюдо в холодильнике в течение тридцати минут.

Ранее мы рассказали, что нужно добавить в котлеты для пышности.

Автор:
Ксения Сафрыгина
