Трачу 5 минут на подготовку и получаю молочный домашний хлеб: мягкий, ароматный и без «химии»

Готовлю этот хлеб, когда хочется свежей выпечки без сложных заморочек — минимум усилий, а результат всегда радует. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты
молоко — 600 мл, мука — 800 г, сахар — 50 г, сливочное масло — 50 г, яичный желток — 1 шт., сода — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала я слегка подогреваю молоко — оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю.
Затем постепенно всыпаю муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. В конце добавляю сахар, яичный желток и соду. Всё хорошо перемешиваю, чтобы тесто получилось однородным, без комочков.
Делю тесто на части, формирую аккуратные заготовки и выкладываю их в форму. Накрываю и оставляю в тёплом месте примерно на 2 часа — тесто хорошо поднимается и становится пышным.
Перед выпечкой смазываю сверху растопленным маслом, чтобы получилась красивая румяная корочка. Выпекаю при 180°C около 50 минут до готовности.
Получается ароматный, мягкий хлеб.
Примерное время приготовления: 2 часа 50 минут
