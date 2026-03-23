Город России, который трижды менял название - историческое наследие тут на каждому шагу: что посетить и попробовать

Город, который имеет большое значение для страны

В России есть множество знаменитых городов, имеющих большое значение для страны. Одним из таких является Волгоград, который в годы Великой Отечественной войны пережил одно из самых страшных сражений – Сталинградскую битву. Здесь сохранилось множество интересных достопримечательностей и памятных мест.

Особенность Волгограда

Город был основан в 1589 году. За многие столетия он успел сменить название трижды, что является уникальным фактом. Не каждый город может подобным похвастаться. Изначально город назывался Царицын, однако в 1925 году его переименовали в Сталинград. Волгоградом он стал в 1961 году.

Достопримечательности

В первую очередь необходимо посетить достопримечательности, которые связаны со Сталинградской битвой. К ним можно отнести:

Мамаев курган;

Памятник «Родина-мать зовет!»;

Музей-заповедник «Сталинградская битва»;

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»;

Аллея Героев;

Скульптура «Скорбь матери».

При посещении этих мест невозможно оставаться спокойным, ведь слезы наворачиваются на глаза у каждого туриста. Этим достопримечательностям необходимо уделить максимальное время.

Набережная 62-й Армии

Локация пользуется популярностью не только у туристов, но и местных жителей. Отсюда открываются великолепные виды.

Планетарий

Это место входит в список лучших планетариев мира. Туристов встречает величественное здание с большими колоннами, барельефами и куполом. Здесь прослеживается стиль сталинского ампира. Внутри здания убранство такое же роскошное.

Волжская ГЭС

«Крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, а до 1963 года считалась крупнейшей в мире. ГЭС находится между Волгоградом и городом Волжский. Это памятник сталинской эпохи, построенный в 1958 году. Плотина гидроэлектростанции долгое время была единственным в регионе автомобильным и железнодорожным мостом через Волгу», - сообщает «КП».

Также стоит увидеть Новый экспериментальный театр, пожарный пароход «Гаситель», Музей изобразительных искусств имени Машкова, речной вокзал, храм Иоанна Предтечи, музей Сталина, мельницу Гергардта.

Что попробовать

Здесь стоит попробовать местное сарептское горчичное масло (с характерным ароматом и тёмным цветом), волжскую рыбу (судак, сазан), арбузный мёд (нардек) и знаменитые сарептские пряники. В ресторанах стоит заказать блюда из местного судака.

Ранее портал «Городовой» рассказал, до какого города России не добраться на машине.