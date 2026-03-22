Суровый город России, до которого нет дорог - на машине сюда не добраться: что привлекает туристов, где находится

Российский город, который находится за Полярным кругом

В Красноярском крае можно найти уникальный город Игарка, который относится к одному из самых труднодоступных в России. Он находится за Полярным кругом на берегу Енисея. Здесь наблюдается экстремальный климат с вечной мерзлотой.

Местоположение

Город расположен в 1280-1336 км от Красноярска, если измерять по прямой линии. Игарка находится в 162 км севернее Полярного круга.

Чем интересен город

Игарка представляет собой символ освоения Крайнего Севера, из-за чего сюда хотят попасть многие туристы. Некоторых людей привлекают сложные погодные условия, а также суровая романтика. Атмосфера здесь отличается от привычных городов.

История Игарки

«Строительство города Игарка началось в 1929 году. Советская история города отмечена тяжёлым трудом заключённых, которые участвовали в строительстве портовой инфраструктуры и лесопильных предприятий в суровых условиях вечной мерзлоты», - сообщает портал «Тонкости туризма».

В 1962 году тут произошел страшный пожар, который уничтожил достаточное количество городской инфраструктуры. Позже все пришлось восстанавливать.

В советские годы Игарка активно развивалась, ее население превышало 20 тысяч человек. Однако на данный момент численность населения сократилась до 3,5 тыс. жителей.

Как добраться

В Игарке нет автомобильного и железнодорожного сообщения с материком, из-за чего добраться сюда будет очень затруднительно. Обычно для посещения города приходится пользоваться авиацией. На территории поселения есть аэропорт, однако рейсы выполняются здесь нерегулярно.

«Основной способ добраться — прямой перелет, который занимает около 2 часов 30 минут — 3 часов 20 минут. Маршрут начнется с аэропорта Красноярска. Из других городов сюда попасть не получится», - сообщает источник.

В летнее время иногда появляется возможность добраться водным транспортом, но все-таки стоит рассчитывать на самолет. Через морской путь обычно проходит только грузовой поток.

