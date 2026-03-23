Лайпсик покидает СКА по обоюдному согласию: итоги яркого возвращения
Лайпсик покидает СКА по обоюдному согласию: итоги яркого возвращения

Опубликовано: 23 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В 2024 году Лайпсик получил российское гражданство.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга расторг соглашение с форвардом Бренденом Лайпсиком, об этом сообщила пресс-служба команды.

Решение принято по взаимному согласию сторон, при этом контракт действовал до завершения сезона-2025/26.

Нападающему 31 год. Он вернулся в СКА в ноябре 2025 года, ранее выступал за петербургский клуб в сезоне-2023/24. В нынешнем сезоне Лайпсик провел за команду 31 игру, записав на свой счет 16 очков (10 шайб и 6 ассистов).

В 2024 году хоккеист получил российское гражданство. Ранее он играл за ЦСКА из Москвы, екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь».

В НХЛ Лайпсик играл в командах «Вашингтона», «Лос-Анджелеса», «Ванкувера», «Вегаса» и «Торонто». Всего в КХЛ у него 317 матчей и 186 очков (78 голов + 108 передач).

Автор:
Юлия Аликова
