Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 25 марта - Феофанов день: на ненастное лето укажут 3 признака

Опубликовано: 23 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
На какие приметы стоит обратить внимание 25 марта

Наши предки всегда полагались на народные приметы, когда дело касалось определения погоды на ближайшие месяцы. Такой подход показывал превосходную точность, из-за чего суеверия начинали переходить из поколения в поколение. Для того чтобы узнать, каким будет предстоящее лето, достаточно обратить внимание на некоторые приметы.

25 марта было известно в древности как Феофанов день. Именно тогда верующие люди вспоминали монаха Феофана из Византии, которому удавалось исцелять людей и изгонять из них бесов. Портал «Погода Mail» рассказал о приметах на этот день, которые укажут на летнюю погоду.

Народные приметы:

  • Снег на муравейнике начал таять с левой стороны – стоит ждать тепла летом.
  • Полное отсутствие снега указывает на ненастное лето.
  • Иней на ветках – июнь будет дождливым.
  • На улице наблюдается сильный туман – будьте готовы к богатому урожаю.
  • Солнечная погода в этот день укажет на лето с большим количеством гроз.
  • Собака находится в поисках укрытия – лето будет холодным.
  • На реках тонкий лед – приближается голодный год.

Что можно делать в этот день

25 марта люди старались не отходить от лошадей, так как считалось, что если животное заболеет, то уже не сможет выздороветь. Также наши предки вставали утром пораньше. Это было необходимо для приветствия весны. В этот день можно было отблагодарить зерном тех птиц, которые прилетели с юга.

Что нельзя делать в этот день:

  • Лениться и находиться в плохом настроении, иначе можно испытывать апатию в последующие месяцы.
  • Ругаться с близкими, иначе ссоры затянутся на длительный срок.
  • Забирать подарки бесплатно, ведь за них нужно было вручить монету.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие приметы укажут на весенние заморозки.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью