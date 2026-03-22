Народные приметы, которые укажут на весенние заморозки - точность составит 100%: спасение для дачников

С наступлением тепла дачники начинают активно сеять и высаживать различные культуры, но никогда не стоит делать подобные вещи поспешно. Весной в любой момент могут начаться заморозки, которые не получится предсказать даже с помощью прогноза погоды.
В подобной ситуации необходимо обратиться за помощью к народным приметам, которыми пользовались русские люди в прошлом. Тогда не было синоптиков, поэтому приходилось ориентироваться только по природе. Свои ценные знания они передавали другим поколениям, из-за чего приметы дошли до наших времен. Какие народные приметы могут указать на заморозки?
Народные приметы, указывающие на весенние заморозки:
- Если ночью становится тихо, исчезают облака, небо выглядит ясным.
- Кошки начинают сворачиваться клубком, прячут нос.
- Воробьи собирают пух и перья, выглядят растрепанными.
- Обильная роса при сухом воздухе.
- Огонь в камине или в печи начинает краснеть.
- Кошка скребет лапами по стенам или по стеклам.
- Ворона прячет клюв под крыло.
- Птицы летают слишком низко.
Чем опасны весенние заморозки
«Весенние заморозки вызывают замерзание воды внутри тканей растений, что приводит к разрыву клеток, почернению и гибели цветков, завязей и молодых побегов. Это влечет частичную или полную потерю урожая», - сообщает "Огород.ру".
Если растения уже были высажены в грунт, то перед заморозками их следует укрыть спанбондом, бутылками, пленкой. Обращайте внимание на каждую мелочь, что поможет предсказать погоду.
