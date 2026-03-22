Народные приметы, которые укажут на весенние заморозки - точность составит 100%: спасение для дачников
Народные приметы, которые укажут на весенние заморозки - точность составит 100%: спасение для дачников

Опубликовано: 22 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Какие приметы помогут предсказать приближение заморозков

С наступлением тепла дачники начинают активно сеять и высаживать различные культуры, но никогда не стоит делать подобные вещи поспешно. Весной в любой момент могут начаться заморозки, которые не получится предсказать даже с помощью прогноза погоды.

В подобной ситуации необходимо обратиться за помощью к народным приметам, которыми пользовались русские люди в прошлом. Тогда не было синоптиков, поэтому приходилось ориентироваться только по природе. Свои ценные знания они передавали другим поколениям, из-за чего приметы дошли до наших времен. Какие народные приметы могут указать на заморозки?

Народные приметы, указывающие на весенние заморозки:

  • Если ночью становится тихо, исчезают облака, небо выглядит ясным.
  • Кошки начинают сворачиваться клубком, прячут нос.
  • Воробьи собирают пух и перья, выглядят растрепанными.
  • Обильная роса при сухом воздухе.
  • Огонь в камине или в печи начинает краснеть.
  • Кошка скребет лапами по стенам или по стеклам.
  • Ворона прячет клюв под крыло.
  • Птицы летают слишком низко.

Чем опасны весенние заморозки

«Весенние заморозки вызывают замерзание воды внутри тканей растений, что приводит к разрыву клеток, почернению и гибели цветков, завязей и молодых побегов. Это влечет частичную или полную потерю урожая», - сообщает "Огород.ру".

Если растения уже были высажены в грунт, то перед заморозками их следует укрыть спанбондом, бутылками, пленкой. Обращайте внимание на каждую мелочь, что поможет предсказать погоду.

Ранее портал «Городовой» рассказал, на какие приметы нужно обратить внимание на майских праздниках.

