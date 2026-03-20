Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто такой "скуф": откуда взялось слово и почему мем стал популярным – простое объяснение Полезное
Как избавиться от травы на могиле: эффективные способы Полезное
Тренерский штаб России вызывает 31 игрока: дебютный набор 2026 года с тремя звездами «Зенита» Город
Фиалке с желтыми листьями – необходимо: 6 ошибок губят сенполию – исправляем и радуемся Полезное
Вот где купить трешку по цене айфона: здесь есть блага мегаполисов, добрые люди, перламутровые облака и романтика Русского Севера – рай для удаленщиков Полезное
Народные приметы на майские праздники - что укажет на засушливое лето: точность выше, чем от синоптиков

Опубликовано: 20 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Какие народные приметы помогут определить летнюю погоду

У наших предков не было прогнозов погоды, градусников и других устройств, которые бы показывали значения температуры. Они привыкли ориентироваться на приметы, связанные с природой. Такой метод показывал максимальную точность, но сейчас о нем многие уже забыли.

Если хочется понять, каким будет предстоящее лето, то достаточно обратить внимание на приметы во время майских праздников. Они дадут более точные предсказания, чем любые синоптики.

Народные приметы на майские праздники:

  • Прохладное начало мая указывает на теплое лето.
  • Часто идут дожди – будьте готовы к засушливому лету.
  • На засуху в летний период также указывает большое количество майских жуков.
  • На елях появилось много шишек – ожидает богатый урожай зерновых культур.
  • Повышенная влажность воздуха – вырастет много травы.
  • Громкое уханье совы укажет на приближение заморозков и холодное лето.
  • Утки строят гнезда далеко от водоемов – лето станет дождливым.
  • Гнезда уток находятся рядом с водой – ожидайте засушливое лето.

Такие народные приметы будут особенно полезны дачникам, которые выращивают урожай на собственном участке. Остальные люди также смогут заранее составить планы на лето.

Что нельзя делать в майские праздники:

  • 1-2 мая – стирать постельное белье.
  • 1-5 мая – вязать и шить.
  • 2 мая – ходить в баню, отказывать людям в помощи.
  • 10 мая – использовать острые предметы, сажать растения, считать деньги.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие приметы укажут на сроки посева огурцов в грунт.

