Народные приметы на майские праздники - что укажет на засушливое лето: точность выше, чем от синоптиков

У наших предков не было прогнозов погоды, градусников и других устройств, которые бы показывали значения температуры. Они привыкли ориентироваться на приметы, связанные с природой. Такой метод показывал максимальную точность, но сейчас о нем многие уже забыли.
Если хочется понять, каким будет предстоящее лето, то достаточно обратить внимание на приметы во время майских праздников. Они дадут более точные предсказания, чем любые синоптики.
Народные приметы на майские праздники:
- Прохладное начало мая указывает на теплое лето.
- Часто идут дожди – будьте готовы к засушливому лету.
- На засуху в летний период также указывает большое количество майских жуков.
- На елях появилось много шишек – ожидает богатый урожай зерновых культур.
- Повышенная влажность воздуха – вырастет много травы.
- Громкое уханье совы укажет на приближение заморозков и холодное лето.
- Утки строят гнезда далеко от водоемов – лето станет дождливым.
- Гнезда уток находятся рядом с водой – ожидайте засушливое лето.
Такие народные приметы будут особенно полезны дачникам, которые выращивают урожай на собственном участке. Остальные люди также смогут заранее составить планы на лето.
Что нельзя делать в майские праздники:
- 1-2 мая – стирать постельное белье.
- 1-5 мая – вязать и шить.
- 2 мая – ходить в баню, отказывать людям в помощи.
- 10 мая – использовать острые предметы, сажать растения, считать деньги.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какие приметы укажут на сроки посева огурцов в грунт.