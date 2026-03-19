Народные приметы для посева огурцов в грунт - точнее не бывает: превзойдут любые Лунные календари и прогнозы погоды

Огурцы растут очень быстро, поэтому их проще всего сеять в грунт, а не выращивать через рассаду. Но важно найти для работ подходящий период, иначе молодые растения могут замерзнуть, начать испытывать стресс. Не стоит ориентироваться на привычные прогнозы погоды, ведь есть способ лучше.
Наши предки умели определять точные даты посева огурцов без каких-либо прогнозов погоды, ведь они всегда ориентировались на приметы. Природа лучше чувствует приближение похолоданий и тепла. В ходе наблюдений русские люди смогли сформировать целый список примет, после которых пора начинать посев.
Народные приметы:
- Огурцы можно сеять, когда цветет рябина.
- Появление бутонов на шиповнике указывает, что посев допустим даже в открытый грунт.
- Отцвела яблоня и черемуха – пора приступать к работам.
- Процесс цветения сирени указывает, что стоит начать посев огурцов в теплицу.
- При цветении пионов и калины допускается посев огурцов в открытый грунт.
- Огурцы, посеянные 5 июня, отлично подходят для засолки.
- Посев на Пахома (28 мая) и Николая (22 мая) позволит получить богатый урожай.
- Для большого урожая важно выбирать безветренный день.
Когда нельзя сеять огурцы:
- Дует северный ветер в день Сидора Огуречника (27 мая) – следует отложить посев.
- Посев огурцов в среду или пятницу сделает их горькими.
- Почки на дубе еще не раскрылись – не стоит спешить с работами.
Эти народные приметы показывали результаты на протяжении многих веков, поэтому их точность выше, чем у любых прогнозов, сообщает "Огород.ру".
