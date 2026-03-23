Городовой / Город / «Яндекс» против МВД: информация о взломе умных колонок развеяна
«Яндекс» против МВД: информация о взломе умных колонок развеяна

Опубликовано: 23 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
В целях совершенствования защиты аккаунтов «Яндекс», в частности, внедряет ML-алгоритмы.

Служба безопасности «Яндекса» не выявила ни одного случая удаленной атаки на умные колонки. Об этом в компании сообщили «Ъ» в ответ на предупреждение МВД о риске слежки мошенников через эти устройства за возможными жертвами.

В «Яндексе» подчеркнули, что связь между колонкой и облаком защищена многоуровневым шифрованием, а ее программное обеспечение регулярно обновляется.

Управление устройством возможно только через проверенный аккаунт, а для повышения безопасности компания использует ML-алгоритмы для обнаружения необычной активности.

По информации МВД, признаки взлома включают самостоятельную активацию колонки, запуск музыки, звонки или иные действия без команды пользователя.

Также в аккаунте могут появиться незнакомые устройства или операции. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рекомендовал избегать разговоров на деликатные темы в присутствии умных колонок, хотя в Госдуме назвали это безответственным и провокационным заявлением.

Автор:
Юлия Аликова
