Дешевле, прочнее, устойчив к влаге: что вместо OSB рекомендуют профи?

На фоне устойчивого роста цен на ориентированно‑стружечные плиты (OSB) российские строители все активнее ищут экономически обоснованные замены. Одним из самых перспективных решений стали цементно‑стружечные плиты (ЦСП) — материал, который сочетает доступную стоимость с выдающимися эксплуатационными характеристиками.

Почему OSB теряет позиции

Еще десятилетие назад OSB‑плиты доминировали в каркасном домостроении: их использовали для обшивки стен, настила полов и фасадных работ.

Их ценили за прочность, простоту монтажа и универсальность. Однако сегодня два ключевых фактора снижают конкурентоспособность материала:

резкий рост стоимости — делает применение OSB неоправданным в бюджетном строительстве; необходимость влагозащиты — требует дополнительных затрат на обработку и материалы.

Преимущества ЦСП

Цементно‑стружечные плиты успешно закрывают большинство типовых задач, где ранее применялись OSB, при этом обладают рядом весомых плюсов:

цена. Стоимость ЦСП в 6–7 раз ниже, чем у OSB;

влагостойкость. Материал не впитывает воду, не деформируется при перепадах температур и не нуждается в защитных покрытиях;

долговечность. Сохраняет форму и структуру даже при постоянном контакте с влагой, что критично для регионов с суровым климатом;

механическая прочность. Сочетание древесной стружки и цементного связующего обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам.

ЦСП особенно актуальны для санузлов и ванных комнат, балконов и лоджий, наружных конструкций.

Нюансы и особенности монтажа

Единственный заметный недостаток ЦСП — повышенный вес из‑за содержания цемента. Однако в капитальном строительстве и усиленных каркасных системах это зачастую становится преимуществом, повышая надежность конструкций.

При этом монтаж остается удобным:

плиты легко режутся;

не крошатся и не образуют сколов;

просты в установке как для профессионалов, так и для частных мастеров.

Доступность на рынке

ЦСП широко представлены в крупных строительных гипермаркетах и региональных торговых центрах. Это позволяет оперативно подобрать нужный формат и толщину, упростить логистику за счет удобных размеров и сократить сроки работ и снизить общие затраты.

Вывод

ЦСП перестали быть просто бюджетной заменой OSB. Сегодня это самостоятельный строительный материал, который расширяет возможности проектирования. Также сочетает низкую стоимость, влагостойкость и долговечность. Более того, отвечает запросам рынка в условиях роста цен на традиционные решения.

Для застройщиков и частных мастеров ЦСП — рациональный выбор, позволяющий экономить без ущерба для качества и надежности конструкций, передает "Про Город Сыктывкар".

