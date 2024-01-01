Дети будут в восторге от этого шоколадного коктейля: нужны всего три продукта

Дешевле и вкуснее, чем в кофейне.

Практически все дети любят молочные коктейли. И приготовить это лакомство дома совсем не сложно. Побалуйте свое чадо в новогоднюю ночь изумительным десертом из шоколада.

На две порции вам понадобятся:

молоко 2,5% — 320 мл,

сливочный пломбир — 160 г,

темный шоколад — 90 г.

В сотейник влейте молоко и добавьте к нему шоколад. Растопите плитку на небольшом огне, не давая закипеть молоку.

Когда шоколад растворится, дождитесь остывания жидкости. Важно, чтобы в ней совсем не осталось комочков.

Затем перелейте шоколадное молоко в блендер и добавьте подтаявший пломбир. Взбейте массу до состояния пены и разлейте по бокалам, советует портал Hozoboz. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com