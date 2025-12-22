Лестница в ад или к богам: невероятное название спуска в Царском Селе, о котором вы не слышали

Камеронова галерея, расположенная в Царском Селе, представляет собой одно из наиболее изысканных архитектурных сооружений русского классицизма.

Созданное в период с 1784 по 1787 годы по проекту шотландского зодчего Чарльза Камерона, здание словно переносит посетителей в эпоху Просвещения, когда искусство и архитектура переживали свой золотой век.

Первое впечатление: Величие и воздушность

Двухэтажное строение демонстрирует поразительный архитектурный дуализм. Нижний этаж, отделанный массивным серым пудостским камнем, внушает ощущение прочности и древности.

Этот ярус — опора, символ вечности. Напротив, верхний ярус увенчан белоснежной ионической колоннадой, которая создает поразительное ощущение лёгкости и воздушности.

Такое гармоничное сочетание противоположностей стало визитной карточкой Камерона.

Архитектурные источники и этрусский отзвук

Чарльз Камерон привез в Петербург глубокое знание римской архитектуры, почерпнутое во время изучения памятников Италии. В его работах отражается тонкое понимание древнегреческого, римского и этрусского искусства.

Особенного внимания заслуживает колоннада второго яруса, выполненная в редком типе ареостиля — с широкими промежутками между колоннами.

Этот приём напоминает об этрусской архитектуре раннего периода, создавая интересный контраст с основательностью нижнего яруса.

Вероятно, Камерон находился под влиянием гравюр Джованни Баттисты Пиранези, изображавших древнеримские руины, а также теоретических трудов Шарля-Луи Клериссо.

Эти источники сформировали замысел Галереи, стремящейся к античной чистоте линий.

Императорский надзор и бронзовые стражи

Строительство Галереи находилось под личным контролем Екатерины II, которая вносила существенные коррективы в первоначальный план. По её распоряжению была добавлена парадная лестница с массивными пилонами.

Эти пилоны украшены бронзовыми копиями статуй Геркулеса и Флоры. Скульптуры были выполнены в мастерской Академии художеств по моделям Фёдора Гордеева.

Поднявшись по этой лестнице, посетитель оказывается на балконе, откуда открывается живописный вид на Екатерининский парк и Большой Царскосельский дворец.

Вдоль колоннады расставлены бюсты, отобранные лично императрицей. Среди них особое место занимает бюст Михаила Ломоносова — великого учёного и поэта, чья роль в развитии отечественной науки неоценима.

Ансамбль: Сад и “Лестница богов”

Камеронова галерея является ядром целого архитектурно-паркового ансамбля.

С ней соединён Висячий сад, созданный Джоном Бушем в 1792–1794 годах. Этот сад — один из немногих сохранившихся в России образцов подобного ландшафтного искусства, отличающийся изысканностью планировки.

Ещё один важный элемент ансамбля — Пандус, возведённый в 1780–1787 годах. Этот пологий спуск, украшенный семью арочными сводами и стилизованными под архаику маскаронами древнегреческих богов, получил поэтическое название — «Лестница богов».

Испытания войной и триумф реставрации

История Галереи не была безоблачной. В период Великой Отечественной войны первый этаж был оккупирован — здесь разместили конюшню и кузницу.

Самое трагичное — статуи Геркулеса и Флоры были вывезены оккупантами для переплавки в Германию. К счастью, фигуры удалось обнаружить во дворе медеплавильного завода в Галле.

В 1947 году, после тщательной реставрации, бронзовые копии вновь заняли свои исторические пьедесталы.

Прогулка по Камероновой галерее позволяет прикоснуться к эпохе, когда искусство и наука находились на пике своего ренессанса.

