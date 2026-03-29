Дикое увлечение Анны Иоанновны: "живой тир" у Петергофа — тайная сторона жизни императрицы

Как императрица Анна Иоанновна охотилась на обитателей зверинца

Императрица Анна Иоанновна, правившая с 1730 по 1740 годы, славилась своей бурной деятельностью в сфере внутренней и внешней политики, а также культурной жизни. В целом нельзя назвать эту историческую личность милосердной: Анна Иоанновна грубо обращалась с подданными и все время боялась шпионажа. Её правление называют одним из самых мрачных периодов в истории России. Но вот одно ее личное увлечение, никак не связанное с правлением государством, лучше всего демонстрирует характер императрицы. О ее "живом тире" рассказывает гид Валерия в своем дзен-канале "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Оказывается, Анна Иоанновна увлекалась стрельбой, и не просто охотой, а стрельбой по живым мишеням. Любимое ее место для охоты располагалось на территории нынешнего парка Александрия неподалёку от Петергофа. Здесь находился зверинец, и когда императрица приезжала сюда, владельцы выпускали из вольеров животных на большую открытую поляну. Государыня становилась на специально устроенную площадку или в павильон и стреляла по появлявшейся добыче. В основном это были олени, кабаны и прочие обитатели зверинца. Иногда императрице удавалось застрелить несколько десятков животных за один день.

Также Анна Иоанновна приезжала охотиться и в другие зверинцы в окрестностях Санкт-Петербурга. Она славилась меткостью и ловкостью, и для ее развлечений при дворе всегда держали запас оружия и боеприпасов

"Сегодня подобные забавы могут показаться жестокими, однако для XVIII века они были частью придворной культуры. Монархи Европы регулярно устраивали подобные охоты, демонстрируя силу, меткость и власть над природой", - объясняет Валерия.

