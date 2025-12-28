Диковинка на рельсах: что за «чудо-юдо» дымило на улицах Петербурга

Петербург — город, где под слоем пыли времени часто обнаруживаются удивительные артефакты, способные перевернуть представление о его прошлом.

Не так давно у местного антиквара произошла знаменательная находка. Ему принесли «старинный фотоаппарат», который оказался стереоскопом. Но самое ценное в этой истории — около трех сотен стеклянных пластинок с фотографиями начала века.

Именно одна из этих оцифрованных записей, сподвигла на исследование малоизвестного, но реального вида городского транспорта.

На старом снимке запечатлено нечто, напоминающее трамвай, но без проводов, и с необычно большим количеством вагонов для начала XX века. Из первого вагона вырывались клубы пара — явный признак того, что это не обычная конка.

Рождение “Паровика”: техника из XIX века

Это чудо-юдо было настоящим «паровиком» — не плодом современного паропанка, а реальной техникой, которая курсировала по петербургским улицам в конце XIX века и некоторое время после.

Представьте себе: паровой трамвай — почти как поезд с паровозом, но мчащийся прямо по городским мостовым!

Первые опыты по запуску такого общественного транспорта начались в 1880 году. Реальные результаты были достигнуты уже в августе 1881 года после тестового проезда:

«… Паровоз, двигатель № 863 завода «Краусс и Ко» в Мюнхене, при двух вагонах с империалами двинулся от клиники Виллие в 2 с половиной часа и следовал по Лесной линии до конца ее на Муринском проспекте при средней скорости 10 верст в час».

Тестовый заезд выявил некоторые шероховатости.

Отмечалось, что паровоз «несколько дымит». При подъеме на крутой участок у Новосильцевской церкви пришлось применить форсовую тягу:

«паровозный пар с дымом и шумом выходил густыми клубами на пассажиров, следовавших на империале ближайшего к паровозу вагона…».

Кроме того, при обратном следовании один из вагонов сошел с рельс. Тем не менее, испытание сочли успешным.

Маршрут по Староневскому проспекту

С 1884 года в Петербурге официально появилась линия парового трамвая. Она пролегала от Знаменской площади (ныне площадь Восстания) по Староневскому проспекту до Стеклянного завода.

В 1898 году маршрут даже продлили до села Мурзинки. Таким образом, сегодня, направляясь от Московского вокзала к Александро-Невской лавре, проходя по Староневскому проспекту, можно представить, как здесь курсировали эти дымящие машины.

Паровики, также известные как «паровые конки» или «паровые трамваи», появились и на Васильевском острове, и на ряде других линий. Их присутствие на улицах города нашло отражение даже в поэзии.

Анна Ахматова упомянула их в стихотворении, где звучал их узнаваемый звук:

«Паровик идет до Скорбящей, / И гудочек его щемящий / Откликается над Невой…»

Цена пара и борьба с конкой

Система оплаты проезда была весьма дифференцированной. Маршруты делились на четыре зоны. Проезд в вагоне стоил 5 копеек, а на открытом верху — на империале — 3 копейки.

Следует отметить, что женщин долгое время не допускали на империал, что было общим правилом и для конки.

Ночью стоимость проезда удваивалась. По цене это было сопоставимо с обычной конкой.

Возникает закономерный вопрос: если паровики могли перевозить больше пассажиров, почему они не добились большего успеха, уступив место электрическому трамваю?

Причина крылась в интересах монополии. Владельцы конки, имевшие долгосрочные контракты с городскими властями, яростно сопротивлялись внедрению более прогрессивной паровой тяги.

В итоге, электрический трамвай пришел в столицу с задержкой — настолько сильным было влияние старых подрядчиков.

Первый петербургский электрический трамвай даже пришлось запустить по льду Невы, так как проложить рельсы по земле было затруднительно из-за противодействия.

Впоследствии электрические трамваи вытеснили паровики. Однако эти машины сказали свое последнее слово в тяжелейшее время — в блокаду Ленинграда, где их использовали для перевозки жизненно важных грузов.

