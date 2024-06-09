Для тех, кто боится летать: лучшие курорты, куда можно отправиться на поезде

Многие россияне очень боятся летать. Но аэрофобия — это еще не повод отказывать себя в отпуске на берегу моря. Вот лучшие курорты, до которых можно добраться из Питера на поезде.

Плюсы путешествия поездом

Несмотря на то, что поездка займет больше времени, чем перелет, поезда имеют ряд преимуществ. Во-первых, это значительно дешевле. Во-вторых, практически нет ограничений по багажу. А еще в поездах есть своя особая атмосфера — можно вдоволь полюбоваться пейзажами нашей страны. А выбор направлений для этого весьма обширный.

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Азовское море

Это самое близкое к Питеру море. Например, можно добраться до Ейска — это курортный город, который отлично подойдет для отдыха всей семьей. Море здесь спокойное и не очень глубокое, оно быстро прогревается, а температура воздуха здесь не превышает 30 градусов, так что находиться на солнце очень комфортно.

Время в пути составит 39 часов. Начиная с 14 июня и заканчивая 30 августа поезд ходит ежедневно. Отправляется он с Московского вокзала.

Черное море

На его побережье расположены самые популярные курорты — Крым, Анапа, Геленджик, Туапсе и Сочи. Без пересадок можно добраться до Севастополя, Анапы, Сочи или Адлера. Сезон везде длится с конца весны и по осень. Так что какую бы точку вы ни выбрали, вы сможете насладиться теплой водой и лучами солнца.

Например, поезда в Анапу начинают ходить уже с конца мая. Самый быстрый вариант — поезд № 277А, он находится в пути чуть меньше 40 часов.

А если вы планируете поездку в Сочи, рассмотрите двухэтажный состав № 035А «Северная Пальмира». Его время в пути — 37 часов, а стоимость билетов начинается от пяти тысяч рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Каспийское море

Поскольку в самом Каспийске вокзала нет, нужно будет доехать до Махачкалы. С Московского вокзала в течение всего года через день отправляется поезд № 135А «‎Санкт-Петербург — Махачкала». В пути он проводит чуть больше двух суток, а самые дешевые билеты на него стоят около пяти с половиной тысяч.

Советы туристам при покупке билетов

Чем ближе к дате поездки, тем выше стоимость. Так что старайтесь брать билеты заранее — так вы сможете сэкономить.

Обращайте внимание, чтобы в вагонах был кондиционер. Летом температура воздуха может быть очень высокой, так что длительное пребывание в душном вагоне может заметно осложнить поездку.

Самые лучшие плацкартные вагоны — те, что в середине. Именно в них проходимость гораздо меньше, так что вы сможете лучше отдохнуть.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru