Для тех, кто не хочет весь день валяться на пляже: семь мест, которые стоит посетить в Адлере

В Адлере можно не только купаться и загорать сутками напролет. Например, если вы не любитель целый день проводить на пляже, возьмите на заметку интересные места, которые стоит посетить. Так вы точно не заскучаете в отпуске.

Парк «Южные культуры»

Это дендрологический парк, расположенный на берегу реки Мзымты. Территория занимает 11 гектаров и может похвастаться обилием деревьев, кустарников и других растений с разных уголков земного шара. Здесь также есть множество прудов с мостиками и живописными островками.

Парк работает с девяти утра и до семи вечерами, а билеты стоят от 120 до 300 рублей для детей и взрослых соответственно.

Природный орнитологический парк

Тем, кто хочет полюбоваться дикими птицами, непременно стоит отправиться в этот парк. Здесь есть лебеди, гуси, фазаны, попугаи, а также утки и белые голуби. А еще здесь имеется вольер с кроликами, который особенно нравится маленьким детям. При этом вход в парк свободный.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Адлерский рынок

Здесь можно приобрести большое количество сувениров и местных лакомств. На рынке очень чисто и аккуратно. Есть всевозможные фрукты, орехи, сладости, специи, а также одежда и товары для дома.

Набережная Адлера

В длину набережная составляет всего полтора километра, но зато здесь очень комфортно: есть скамейки, фонари, кафе, торговые центры, рестораны и лавочки с сувенирами. Также здесь очень удобно кататься на велосипеде — для велосипедистов выделены дорожки. А еще вдоль берега высажены яркие цветы и пальмы, которые красиво перекликаются со скульптурами.

Обезьяний питомник

Это место однозначно стоит посетить детям и просто тем, кто любит животных. На территории питомника проживает больше двух тысяч различных обезьян: мартышки, макаки, павианы и другие виды приматов. Лучше всего посещать питомник вместе с экскурсией — сотрудники рассказывают много всего интересного о поведении животных.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Электрический музей Николы Теслы

Здесь очень интересно и с наглядными примерами рассказывают о науке. Посетители сами могут поучаствовать в опытах и экспериментах, а большое количество впечатляющих экспонатов позволяет сделать немало интересных фотографий на память.

Парк динозавров «Затерянный мир»

Несмотря на небольшую площадь, в парке очень интересно. Здесь представлены фигуры динозавров, которые выполнены так реалистично, что поражает и вид, и размер. Главная фишка места — экспонаты оснащены датчиками движения, поэтому, если к ним подойти, они начнут рычать и шевелиться.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru