За парадными дверями: куда ведут тайные коридоры в Эрмитаже

Через служебные коридоры и повседневный труд тех, кто делал дворец настоящим домом для императорской семьи, открывается невидимый слой великой истории Эрмитажа.

Когда мы приходим в Эрмитаж, наши глаза обращены на залы с золотыми люстрами, на великолепные картины и богатство царских дворцов.

Но мало кто знает, что за этой роскошью скрывается совсем другой мир — мир прислуги, без которой жизнь Романовых была бы невозможна.

Императорская гостиница и жизнь слуг

С середины XIX века часть Эрмитажа использовали как так называемую Запасную половину — своего рода гостиницу для высоких гостей двора Романовых, пишет Архитектурный сайт Петербурга.

Здесь всё работало безупречно: комнаты натоплены вовремя, в спальнях — чистое постельное бельё, а у слуг — свежая форма.

Чтобы обеспечить такой порядок и удобство, в здании была хитроумная система секретных коридоров.

Они позволяли горничным, гувернанткам, дворцовым служителям быстро и тихо появляться в парадных покоях, оставаясь незаметными для гостей.

Коридор — окно в XIX век

Один из таких коридоров удалось сохранить. Его двери выглядят как обычные резные белые двери — будто просто декоративный элемент. Но за ними — настоящий «машинный зал» из прошлого.

По нему когда-то бегали слуги, чтобы выполнить свои обязанности, не потревожив порядок в роскошных залах.

Вдоль коридора стоят высокие белые шкафы с округлыми углами. Они сохранились с 1840-х годов в первозданном виде, пишет Прогулки по Санкт-Петербургу.

В них лежало бельё, запасные платья и униформа для слуг. Такие округлые углы — продуманная деталь, чтобы спешащие по делам люди не ударялись об острые углы.

Надписи со служебной «бухгалтерией»

Самое удивительное спрятано внутри дверей этих шкафов — там сохранились оригинальные надписи, сделанные карандашом, мелом и чернилами XIX века.

Это своего рода древняя «бухгалтерия» прислуги. Например, на одной из дверей можно прочитать: «В обмен старого платья выдано новое платье. Декабрь 1851 года.»

Такие записи — редкий исторический артефакт, который практически ускользнул бы от нас, если бы однажды кто-то не протёр эти двери тряпкой.

Свет из прошлого

В коридоре есть и другая интересная деталь — стеклянный потолок. Благодаря ему сюда попадал естественный свет даже тогда, когда электричества не было.

Для служебных помещений это было инновационным решением, которое позволяло сделать узкие коридоры светлыми и менее мрачными.

Сегодня о существовании тайного коридора не знают большинство туристов. Но именно такие уголки помогают понять, что Эрмитаж — это не только музей, но и живая машина прошлого.

В следующий раз, гуляя между залами, вспомните, что за парадными дверями скрывается другой мир. Это та самая живая история, которую хранят стены Эрмитажа.