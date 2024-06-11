Для тех, кто устал от шумного города: три лучших направления для российского агротуризма

В последнее время среди россиян, желающих отдохнуть, стал популярен агротуризм. Особенно он распространен среди тех, кто живет в крупных городах и много работает с людьми. Вот три удачных направления, где можно побыть один на один с природой и как следует отдохнуть.

Что такое агротуризм

Агротуризм или же сельский туризм подразумевает отдых за городом, садоводство, знакомство с национальными традициями и местным колоритом. Турист может приехать на ферму и пожить как обычный рабочий: ухаживать за домашним скотом и огородом.

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Плюсы сельского туризма

Прежде всего стоит отметить низкие затраты. Как правило, места отдыха расположены недалеко от крупных городов, так что добираться туда очень просто и недорого. А сами домики для проживания имеют невысокую стоимость за ночь. Это все в разы дешевле, чем покупка авиабилетов. К тому же, для агротуризма не требуется виза.

Еще один плюс — это доступность для всей семьи. Независимо от возраста, каждый найдет чем заняться. Можно понаблюдать за животными, полюбоваться растениями, погулять в лесу, а маленькие дети могут поиграть на площадках или посетить какой-нибудь развивающий мастер-класс.

Также здесь очень хорошо отдыхается от городской суеты. Как правило такие места рассчитаны на небольшое количество людей, так что здесь можно уединиться и замедлиться. В городском ритме обычно этого очень сильно не хватает.

Вот какие направления можно порекомендовать в 2024 году.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сыроварня «Иван да Марья», Калужская область

Это фермерское хозяйство приглашает всех желающих углубиться в процесс создания сыров. Здесь можно записаться на экскурсию, а также получить мастер-класс по изготовлению сырных конфет. Стоимость экскурсии для взрослых — 450 рублей, а для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

Вот что говорят о хозяйстве побывавшие там посетители:

«‎Всем выдают защитную экипировку, рассказывают о производственном цикле. Гости посещают холодильное отделение, можно все запечатлеть. Далее следует дегустационное мероприятие в отдельном шатре с презентацией продукции. В неограниченном объеме предлагаются горячие напитки. В местном магазине можно приобрести практически весь ассортимент изготавливаемой продукции, а также блюда из сыра»

«Усадьба Дикого Барина», Плес

Здесь можно проникнуться культурой сельской жизни по полной. И пожить в избе, и поучаствовать в сенокосе и даже научиться коптить рыбу. Любителям природы стоит взять экскурсию по лесу с профессиональным ботаником, которые расскажет о местной флоре.

Экопарк «Ясно Поле», Тула

Под Тулой расположился комплекс, который в первую очередь цепляет гостей своей архитектурой: здесь можно встретить дома с рогами и хвостами, а также те самые избушки на курьих ножках из сказок. Есть множество мастер-классов: и по производству керамики, и по рисованию, и по варке сыра.

Также гости могут опробовать лечебный сон в апидомах — это когда внутри дома обустраивают лежанки над пчелиными ульями. Сами пчелы в дом никак не попадут, а вот выделяемые ими целебные вещества проникают и распределяются в воздухе. Дети здесь могут поучаствовать в квестах и узнать много нового о диких растениях.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru