До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях

Сорт клубники «Кисс Неллис» характеризуется высокой урожайностью, выдающимися вкусовыми качествами и крупным размером плодов. Этот сорт, выведенный в США, быстро завоевал популярность среди садоводов.
Кусты отличаются внушительными размерами, порой достигая до полуметра в диаметре на второй год культивации. Ягоды впечатляют своими габаритами – при оптимальных условиях их масса может достигать 170 граммов.
Плоды имеют коническую форму без шейки, обладают насыщенным ароматом, плотной текстурой и сладким вкусом. При надлежащем уходе урожайность одного куста может составлять до 3 килограммов ягод.
Сорт демонстрирует устойчивость к основным заболеваниям и хорошую морозостойкость. Уход за «Кисс Неллис» не требует значительных усилий. Достаточно ограничиться регулярным поливом, прополкой и контролем над вредителей.
