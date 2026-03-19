До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях
До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях

Опубликовано: 19 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях
До 3 кг с куста и слаще рахат-лукума: эта клубника поразит даже скептиков – за ее усами садоводы стоят в очередях
Высокоурожайный сорт клубники

Сорт клубники «Кисс Неллис» характеризуется высокой урожайностью, выдающимися вкусовыми качествами и крупным размером плодов. Этот сорт, выведенный в США, быстро завоевал популярность среди садоводов.

Кусты отличаются внушительными размерами, порой достигая до полуметра в диаметре на второй год культивации. Ягоды впечатляют своими габаритами – при оптимальных условиях их масса может достигать 170 граммов.

Плоды имеют коническую форму без шейки, обладают насыщенным ароматом, плотной текстурой и сладким вкусом. При надлежащем уходе урожайность одного куста может составлять до 3 килограммов ягод.

Сорт демонстрирует устойчивость к основным заболеваниям и хорошую морозостойкость. Уход за «Кисс Неллис» не требует значительных усилий. Достаточно ограничиться регулярным поливом, прополкой и контролем над вредителей.

Ранее мы рассказали, как привлечь дождевых червей на грядки.

