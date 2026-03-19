Салат, который покоряет с первой ложки: салат «Южанка» с курицей и специями

Готовлю этот салат, когда хочется чего-то сытного, но не тяжёлого — он отлично подходит и для будней, и для праздничного стола. Особенно вкусным становится после того, как немного настоится. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты
морковь — 500 г, сладкий перец — 1 большой, лук — 1 шт., чеснок — 4–5 зубчиков, куриные окорочка — 2 шт. (800 г), кориандр молотый — 1,5 ч. л., приправа для курицы или карри — 1 ч. л., паприка сладкая — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу, уксус 9% — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала я натираю морковь на тёрке для корейской моркови, чтобы она получилась особенно хрустящей и красивой. Сладкий перец нарезаю тонкой соломкой и добавляю к моркови.
Лук режу полукольцами, чеснок пропускаю через пресс — всё отправляю в общую миску. Куриные окорочка очищаю от кожи и отделяю мясо, затем нарезаю его небольшими кусочками.
Обжариваю курицу на сильном огне до румяной корочки. В конце добавляю кориандр, паприку, приправу для курицы, соль и перец, перемешиваю и даю специям раскрыться буквально минуту.
Горячее мясо сразу выкладываю к овощам вместе с ароматным маслом со сковороды. Добавляю уксус, всё тщательно перемешиваю и даю салату немного настояться — так вкус становится более глубоким.
Примерное время приготовления: 30 минут
